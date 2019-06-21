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Туристам из Ирландии хватило двух слов, чтобы на три года получить запрет от Украины

21 июня 2019, 19:39  •  31 • В мире
На Украину не пустили двух ирландцев, кричавших в аэропорту: "ДНР, вперед". Впрочем, говорится в сообщении государственной пограничной службы, был и другой "весомый" аргумент для получения запрета на въезд на три года в Незалежную: при досмотре у двух мужчин оказались георгиевские ленты.
Двух ирландцев, прибывших в Киев, пограничники отказались пропускать на территорию страны. Как говорится в сообщении ведомства, при посадке самолета туристы кричали: "ДНР, вперед".
Однако для запрета на въезд "оплошавшим" ирландцам нашелся и иной повод. Как сказано в сообщении государственной пограничной службы: у одного из мужчин после поездки в Россию оказалась с собой футболка с российской символикой, а также при досмотре у них были найдены георгиевские ленты.
Пограничники решили не только не пропускать их на Украину, но и запретить въезд в страну на три года, сообщает РИА Новости.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты". Согласно закону ее публичное использование, демонстрация или ношение влечет наложение штрафа от 850 до 2,55 тысячи гривен (примерно от 200 до 6,1 тысячи рублей) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.
Напомним, что в начале июня киевские пограничники не пропустили на территорию страны гитариста группы "Бахыт-Компот", корреспондента Царьграда Яна Комарницкого.
Он рассказывал, как в украинском аэропорту пограничники искали на него компромат, чтобы не пустить на территорию Незалежной. Украинский запрет, по его словам, больше был похож на "месть за то, что русский".

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