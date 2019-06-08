Турист спас музей от закрытия, взломав не открывавшийся десятки лет сейф

Случайный турист в канадском музее буквально спас учреждение от закрытия, разгадав загадку самого таинственного экспоната. В музее в городе Вермилион был представлен сейф, который не открывался сорок лет.

Смотритель, проводивший экскурсию группе туристов, показал им закрытый сейф и посетовал, что попытки его открыть не принесли результата.

Как сообщает Nation News, путешественник Стивен Миллс, который с семьёй пришёл посмотреть на экспозицию, решил попробовать свои силы и… открыл сейф. Сообщается, что он случайно ввёл стандартную комбинацию, которая и оказалась правильной.

Как оказалось, в сейфе хранились старинные документы, чек и блокнот официантки.

В настоящий момент информации о времени, к которому относятся найденные документы, пока нет - их сейчас изучают.

По словам директора музея, учреждение было на грани закрытия, однако обнаруженные бумаги смогут повысить его посещаемость и интерес к нему журналистов.