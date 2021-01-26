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Турист из Аргентины два дня не мог разобраться, как помыть руки на Украине

26 января 2021, 19:45  •  240 • Украина

Турист из Аргентины два дня не мог разобраться, как помыть руки на Украине.

О своём необычном опыте аргентинец рассказал в Twitter. Дело в том, что в квартире, где он остановился, в ванной комнате был вмонтирован один кран, над ванной, крана над раковиной не было.

Турист рассказал, что ему потребовалось два дня, чтобы разобраться с этим чудом сантехнической мысли.

При этом зарубежный гость отметил, что нашёл решение сам, не спрашивая совета у хозяина квартиры.

«Совет, если вы путешествуете по Украине и не можете найти кран», — написал аргентинец в Сети, продемонстрировав поворот крана к раковине.

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