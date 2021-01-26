Турист из Аргентины два дня не мог разобраться, как помыть руки на Украине.О своём необычном опыте аргентинец рассказал в Twitter. Дело в том, что в квартире, где он остановился, в ванной комнате был вмонтирован один кран, над ванной, крана над раковиной не было.Турист рассказал, что ему потребовалось два дня, чтобы разобраться с этим чудом сантехнической мысли.При этом зарубежный гость отметил, что нашёл решение сам, не спрашивая совета у хозяина квартиры.«Совет, если вы путешествуете по Украине и не можете найти кран», — написал аргентинец в Сети, продемонстрировав поворот крана к раковине.