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Турецкого посла вызовут на ковёр в Париже после хамского выпада Эрдогана

01 декабря 2019, 16:54  •  60 • В мире
Министерство иностранных дел Франции вызвало турецкого посла для дачи объяснений по поводу грубого выпада президента Турции в адрес Эммануэля Макрона. В Елисейском дворце считают, что турецкий лидер оскорбил президента Франции, предложив ему "проверить мозг".
Напомним, сегодня президент Турции Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание главы Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. По мнению турецкого лидера, его французскому коллеге самому не помешает провериться у врачей на предмет "смерти его собственного мозга".
Эрдоган припомнил французскому лидеру откровенное интервью The Economist, в ходе которого Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится на краю пропасти. Политик пояснил, что в альянсе больше нет никакой координации сил, и сравнил ситуацию со смертью мозга НАТО.
Столь жёсткую реакцию французского лидера вызвали последние события в Сирии. Президент Франции считает, что "агрессивные шаги Турции" ударили по интересам его страны. В октябре Макрон уже говорил, что дальнейшее существование НАТО - под вопросом из-за происходящего в Сирии.

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