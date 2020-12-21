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Турецкое стадо овец попыталось "взять штурмом" здание горадминистрации

21 декабря 2020, 23:55  •  90 • В мире
Стадо овец попыталось "взять штурмом" здание горадминистрации в Турции. К счастью, ситуацию удалось урегулировать полиции.
В одной из провинций Турции стадо овец попыталось "взять штурмом" здание городской администрации. Об этом сообщает polit.info.
Инцидент произошёл в провинции Невшехир. Стадо животных убежало от фермера, который проживал в городе Гор.
В итоге овцы забрались на лестницу и попытались проникнуть в здание. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Ситуацию удалось урегулировать представителям полиции. Позднее стадо вернули хозяину.
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