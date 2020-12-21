Турецкое стадо овец попыталось "взять штурмом" здание горадминистрации

В одной из провинций Турции стадо овец попыталось "взять штурмом" здание городской администрации. Об этом сообщает polit.info.

Инцидент произошёл в провинции Невшехир. Стадо животных убежало от фермера, который проживал в городе Гор.

В итоге овцы забрались на лестницу и попытались проникнуть в здание. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ситуацию удалось урегулировать представителям полиции. Позднее стадо вернули хозяину.