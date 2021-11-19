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Турецко-польский «Интермариум»

19 ноября 2021, 01:40  •  151 • В мире
Польша налаживает отношения с Турцией, рассматривая её как противовес России
Уход США из Европы подталкивает восточно-европейские государства искать новых партнёров. И Польша прорабатывает варианты налаживания отношений с Турцией, рассматривая её как противовес России. Для Турции же вхождение в проект «Интермариум» (Междуморье) наравне с Польшей важно для прокладки «моста» из Азии в Европу.
Перспектива турецко-польского сотрудничества определяется не только нынешним положением обеих стран, но и планами формирования нового Балто-Черноморского союза. Турция уже выстраивает военно-экономическую ось Север – Юг в Балто-Черноморском бассейне (Турция – Украина – Польша – Прибалтика), в том числе за счёт поставок Польше и Украине новейшего вооружения типа ударных БПЛА Bayraktar TB2 (желание повторить карабахский сюжет в Донбассе Киев не скрывает) и заключения долгосрочных военных контрактов.
Турция и Польша подписали соглашение о приобретении Варшавой боевых беспилотников турецкого производства 24 мая во время визита польского президента Анджея Дуды в Турцию. Ещё один пример польско-турецкого сотрудничества в военной сфере – отправка Польшей самолетов на турецкую базу Инджирлик и появление турецких F-16 в Польше в рамках миссии НАТО по контролю воздушного пространства. Офицеры армии Турции принимают участие в различных миссиях НАТО в Польше и странах Балтии.
Польский МИД периодически напоминает туркам, как много связывает Турцию и Польшу. В начале 2014 года страны помпезно отметили «600-летие со дня установления дипломатических отношений», якобы имевшее место почти за 40 лет до взятия османами Константинополя. Министр иностранных дел Польши в интервью турецкой газете Hurriyet Daily News подчеркнул, что столь длительные отношения являются исключительным событием в истории дипломатии. И акцентировал внимание на том, что каждый поляк «помнит, что Турция отказалась признать разделы Польши в конце XVIII века».
Себя Польша выставляет «последним бастионом Старой Европы», борющимся с деструктивным влиянием ультралевых либеральных транснационалов, поглотивших остальной Евросоюз (за исключением самой Польши и Венгрии). И «Интермариум» на основе Балто-Черноморского союза с привлечением Турции может стать притягательным для десятков миллионов сторонников «право-консервативных ценностей» благодаря в том числе неоисламистской (Анкара) и неохристианской (Варшава, Ватикан) идеологической упаковке.
Стоит учесть и дальнейшее усиление Китая, которое может заставить США и Россию сосредоточиться на этом направлении, оставив Европу «вариться в собственном соку». Стратеги нового турецко-польского геополитического союза не прочь получить максимум пользы от этого «варева». Организационные основы для этого на постсоветском пространстве существуют: это проект «Восточное партнерство», появившийся с подачи Варшавы в 2008 году (вскоре после провала грузинской агрессии в Осетии). Главный «оператор» проекта на западе – Польша, за которой закреплены Украина, Белоруссия и Молдавия, на юге – Турция (за ней закреплены Азербайджан, Грузия и Армения). Официальные спонсоры – Брюссель и Вашингтон, цели:
– расширение сферы политико-экономического влияния и сужение российской сферы влияния на постсоветском пространстве;
– вытеснение России с Кавказа и из Восточной Европы и отрыв постсоветских республик от РФ ;
– переориентация постсоветских республик на Польшу и Турцию и создание альтернативы СНГ и ОДКБ;
– интеграция региональной энергетической сферы, инфраструктуры и рынков постсоветских республик с ЕС, энерготранзит в обход России.
Почему именно Польше и Турции отведена роль операторов «Восточного партнерства» и «Интермариума»? Ответ можно прочесть в знаковом интервью польскому изданию Rzeczpospolita (25.11.2008) Джорджа Фридмана, главы разведывательно-аналитической структуры Stratfor:
«…Стратегической проблемой является то, что Россия в ближайшие годы вернется на польскую границу через Белоруссию… Польша располагается в исключительно невралгическом пункте – между Россией и Европой. Поэтому вы [поляки] являетесь естественным союзником Америки, единственной страной, которая в состоянии сдержать российские устремления… Российские и немецкие интересы – хотя бы в энергетических вопросах – сейчас совпадают. Германия является… государством, которое может создать союз Западной Европы с Россией. А такой союз совершенно недопустим с точки зрения Америки. Это была бы слишком сильная комбинация. Поэтому сейчас именно Польша станет нашим стратегическим союзником в этом регионе… Американцы хотят остановить Россию в ее экспансии на Запад, обороняя линию Карпат... Америка сделает все, чтобы Польша была как можно более сильной… В ближайшие десятилетия силы Германии и России значительно уменьшатся. Возникнет вакуум, в котором должен появиться новый могучий игрок. География говорит, что это может быть только Польша… Россия, которая кажется такой сильной, становится все слабее, а Германия теряет свое значение. Но когда старые державы клонятся к упадку, всегда возникает что-то новое… Новый соперник появится в Европе в XXI веке – Турция… [Вопрос польского журналиста] Когда вы упомянули Турцию, я подумал о XV и XVI веках. Германия тогда была раздроблена и слаба, а с Россией никто не считался. Польша же была могучим государством, и нашим главным соперником была именно Османская империя, с которой мы воевали на юго-восточных рубежах – Отвечу так: в моей новой книге («Следующие сто лет: предсказание на XXI век». – А.И.)… среди прочих карт я поместил карту Польши до разделов. История любит повторяться».
Основные военные противники России в 1500-1871 гг. – контролировавшие регион Междуморья Османская империя и Речь Посполитая, которая включала до разделов территории нынешних Украины, Прибалтики, Белоруссии и Молдавии
В рамках нынешнего польско-турецкого геополитического проекта Турция должна превратиться в портал для выхода Польши к Юго-Восточной Европе, Ближнему Востоку и Азии. В ближайшее время будет открыта железная дорога, соединяющая Польшу и Турцию. «Наши компании рассматривают Турцию как доминирующую страну своего региона вместо Китая. Качество продукции в Турции намного выше. Строительство железной дороги – это только начало процесса, который принесет очень интересные результаты», – заявил председатель Польско-турецкой торговой палаты Марек Новаковский.
На западе европейского континента проект турецко-польского «Интермариума» потенциально охватывает 30% территории Евросоюза, 12 стран и 112 миллионов жителей. По разным оценкам, созданный его участниками инвестиционный фонд вкладывает в энергетику Европы от 300 млн. до миллиарда долларов.
Главы стран Балтии поддержали все действия Польши
В прошлом году почти незамеченным прошло важное событие. Главой британской внешнеполитической разведки (MI6) стал личный друг Эрдогана, сторонник Великого Турана и русофоб Ричард Мур. Кадровый разведчик, работавший в МИД Великобритании под прикрытием, хороший друг главы турецкой разведки (MIT) Хакана Фидана, имеющий связи со старшими офицерами управления внешних операций MIT.
С 2014 по 2018 г. Ричард Мур был послом Британии в Турции. Лично поддерживал Эрдогана, организовывал его поездки в Лондон и даже прием в королевском доме. Несмотря на резкую критику турецкого президента со стороны Вашингтона и Брюсселя из-за массовых нарушений прав человека и пыток людей во время режима чрезвычайного положения, Лондон благодаря деятельности Мура стал ближайшим союзником Анкары. Мур посещал и Баку, внимательно изучая ситуацию на Северном Кавказе, в Абхазии. Противник курдов и идеи самостоятельного Курдистана, Ричард Мур никогда не скрывал, что видит огромный потенциал Турции и тюркского мира как регионального лидера, в том числе для вытеснения из региона Германии, Китая и России.
Здесь стоит напомнить, что на протяжении веков Османская империя была своего рода британским тараном против России. Через турок англичане решали свои задачи в Средней Азии, на Кавказе. Сейчас они делают то же в Европе. Например, на Украине, где британцы готовятся, по сути, переиграть с помощью Турции Крымскую войну XIX века. Что же касается поляков, то последние 20 лет под крышей англосаксов и НАТО они, как и турки, занимались укреплением национального государства. И теперь турки и поляки с подачи англосаксов все активнее педалируют тему начавшихся 600 лет назад взаимовыгодных отношений Польши и Турции против России.
Артём ИГНАТЬЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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