Турецкий вопрос к России: «ЗРК С-400 передали, а где технологии?» • 27 • Аналитика

Фото: mil.ru

Публикация в турецком издании Yeni Akit посвященная процессу передачи Анкаре российских ЗРК С-400 «Триумф» вызвала в стране резонанс, на грани громкого скандала. Казалось бы, жителям страны, переживающей сейчас последствия масштабного землетрясения, должно быть не до того, но нет. Некоторые особо горячие потомки янычар уже начали заявлять об «обмане» и «нечестной игре русских». Хватает, правда и тех, кто относится к вопросу спокойно и взвешено, не видя причин для возмущения. За кем же правда?



Началось все с опубликованного 20 января информационным агентством ТАСС небольшого сообщения о том, что турецкой стороне уже поставлены два дивизиона ЗРК с соответствующим боекомплектом в 120 ракет, а также все остальное, прилагающееся – запасные части и прочее. Вдобавок, там шла речь о том, что после подписанного в конце прошлого года в Анкаре официального акта приема-передачи вооружения в силу вступил гарантийный срок его обслуживания, протяженностью в 20 месяцев. При этом было упомянуто, что ни о какой «передаче технологий» производства этих ЗРК турецкой стороне, пусть даже и частичной, речи нет в принципе – условиями сделки ничего подобного не предусмотрено.







Вот именно этот пассаж, «переозвученный» Yeni Akit, и вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Масла в огонь подлило то, что издание, ссылаясь на руководителя Секретариата оборонной промышленности страны Исмаила Демира, процитировало его заявление о том, что запланированные на нынешний год поставки второго комплекта С-400 «могут задержаться» как раз из-за «передачи технологий и совместного производства» ЗРК. Получается, что в оборонном ведомстве Турции свято верят в то, что с ним все-таки поделятся самыми передовыми и секретными наработками отечественного ВПК? Потому и задаются вопросами из серии: "А где же технологии?"



И в той же публикации дается еще и эдакий «ненавязчивый» отсыл к словам президента России Владимира Путина, сказанным им по этому поводу в 2018 году – мол, никаких политических моментов тут и близко нет, исключительно коммерческие вопросы.



На самом деле Владимир Путин дал понять, что оставляет окончательное решение на совести тех структур, что будут заключать и оформлять сделку. И если в контракте «ничего такого» нет – не обессудьте. На взгляд многих отечественных военных экспертов передавать секреты такого уровня стране, ведущей более, чем активное военно-техническое сотрудничество с той же Украиной (не говоря уж о том, что являющейся по сей день членом НАТО) было бы, мягко говоря, не слишком разумно. Хотели защитить свое небо? Пожалуйста. Еще комплексы ПВО нужны? Покупайте! Все по-честному.



Тем не менее, комментарии некоторых турецких граждан под упоминаемой выше публикацией прямо-таки пылают гневом: «Везде обман! И русские нас тоже обставили...», «Россия и Путин – обманщики, никогда не выполняют обещаний!», «Нечего было лезть в одно логово с медведем!» Отдельно можно выделить тех, кто считает, что ЗРК (не хуже, чем «Триумф»), «давно надо делать самим». И даже выражают надежду, что местные пытливые умы «разгадают тайну» и создадут какой-нибудь турецкий вариант С-500. При этом, правда имеется весьма реалистичное уточнение: «Только надо понять, как это делается»... Наиболее разумно звучат комментарии тех жителей Турции, которые утверждают, что полностью поддерживают правительство, которое пошло на эту сделку, вопреки оказываемому на него давлению: «Что хотели, то и получили», «Нам эти системы скоро могут понадобиться, хорошо, что есть» и так далее.



Как по мне, так лучше всех высказался пользователь по имени Муса, совершенно справедливо заметивший, что «отдавать свой хлеб» никто никому за «здорово живешь» не будет. Как видим, определенное количество турок не стали поддаваться эмоциям, а проявили здравый смысл и понятливость. Возможно, просто вспомнили о «союзниках» из Вашингтона, которые долгие годы не давали Анкаре не только никаких «технологий», но и самих ЗРК, отделываясь бесконечными обещаниями. Публикация в турецком издании Yeni Akit посвященная процессу передачи Анкаре российских ЗРК С-400 «Триумф» вызвала в стране резонанс, на грани громкого скандала. Казалось бы, жителям страны, переживающей сейчас последствия масштабного землетрясения, должно быть не до того, но нет. Некоторые особо горячие потомки янычар уже начали заявлять об «обмане» и «нечестной игре русских». Хватает, правда и тех, кто относится к вопросу спокойно и взвешено, не видя причин для возмущения. За кем же правда?Началось все с опубликованного 20 января информационным агентством ТАСС небольшого сообщения о том, что турецкой стороне уже поставлены два дивизиона ЗРК с соответствующим боекомплектом в 120 ракет, а также все остальное, прилагающееся – запасные части и прочее. Вдобавок, там шла речь о том, что после подписанного в конце прошлого года в Анкаре официального акта приема-передачи вооружения в силу вступил гарантийный срок его обслуживания, протяженностью в 20 месяцев. При этом было упомянуто, что ни о какой «передаче технологий» производства этих ЗРК турецкой стороне, пусть даже и частичной, речи нет в принципе – условиями сделки ничего подобного не предусмотрено.Вот именно этот пассаж, «переозвученный» Yeni Akit, и вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Масла в огонь подлило то, что издание, ссылаясь на руководителя Секретариата оборонной промышленности страны Исмаила Демира, процитировало его заявление о том, что запланированные на нынешний год поставки второго комплекта С-400 «могут задержаться» как раз из-за «передачи технологий и совместного производства» ЗРК. Получается, что в оборонном ведомстве Турции свято верят в то, что с ним все-таки поделятся самыми передовыми и секретными наработками отечественного ВПК? Потому и задаются вопросами из серии: "А где же технологии?"И в той же публикации дается еще и эдакий «ненавязчивый» отсыл к словам президента России Владимира Путина, сказанным им по этому поводу в 2018 году – мол, никаких политических моментов тут и близко нет, исключительно коммерческие вопросы.На самом деле Владимир Путин дал понять, что оставляет окончательное решение на совести тех структур, что будут заключать и оформлять сделку. И если в контракте «ничего такого» нет – не обессудьте. На взгляд многих отечественных военных экспертов передавать секреты такого уровня стране, ведущей более, чем активное военно-техническое сотрудничество с той же Украиной (не говоря уж о том, что являющейся по сей день членом НАТО) было бы, мягко говоря, не слишком разумно. Хотели защитить свое небо? Пожалуйста. Еще комплексы ПВО нужны? Покупайте! Все по-честному.Тем не менее, комментарии некоторых турецких граждан под упоминаемой выше публикацией прямо-таки пылают гневом: «Везде обман! И русские нас тоже обставили...», «Россия и Путин – обманщики, никогда не выполняют обещаний!», «Нечего было лезть в одно логово с медведем!» Отдельно можно выделить тех, кто считает, что ЗРК (не хуже, чем «Триумф»), «давно надо делать самим». И даже выражают надежду, что местные пытливые умы «разгадают тайну» и создадут какой-нибудь турецкий вариант С-500. При этом, правда имеется весьма реалистичное уточнение: «Только надо понять, как это делается»... Наиболее разумно звучат комментарии тех жителей Турции, которые утверждают, что полностью поддерживают правительство, которое пошло на эту сделку, вопреки оказываемому на него давлению: «Что хотели, то и получили», «Нам эти системы скоро могут понадобиться, хорошо, что есть» и так далее.Как по мне, так лучше всех высказался пользователь по имени Муса, совершенно справедливо заметивший, что «отдавать свой хлеб» никто никому за «здорово живешь» не будет. Как видим, определенное количество турок не стали поддаваться эмоциям, а проявили здравый смысл и понятливость. Возможно, просто вспомнили о «союзниках» из Вашингтона, которые долгие годы не давали Анкаре не только никаких «технологий», но и самих ЗРК, отделываясь бесконечными обещаниями. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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