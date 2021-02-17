"Турецкий" цугцванг для США

Соединенные Штаты делают очередную попытку решить "турецкую" проблему, точнее — целый комплекс проблем, завязанных на Турцию и ее не желающее подчиняться распоряжениям из-за океана руководство. Вот только действуют американцы настолько неловко и непрофессионально, что остается только удивляться.

В воскресенье Анкара сообщила, что в северной части Ирака боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) были казнены 13 турецких граждан. По имеющимся у журналистов данным, среди них были преимущественно пленные военнослужащие и полицейские, принимавшие участие в трансграничной военной операции.

На произошедшее Вашингтон отреагировал странноватым заявлением, в котором, помимо выражения соболезнований, он уточнил, что осуждает данную акцию, "если сообщения о гибели турецких гражданских лиц от рук РПК будут подтверждены".

В ответ турки закономерно пришли в бешенство. В понедельник президент Эрдоган в своем выступлении на съезде правящей Партии справедливости и развития обрушился на США с жесточайшей критикой. Он назвал обнародованное заявление Госдепа "шуткой" и "абсурдом", обвинил Штаты в помощи РПК и потребовал от них "перестать поддерживать террористов". Параллельно турецкий МИД вызвал американского посла, которому была передана "самая жесткая позиция" по данному поводу.

И спустя несколько часов американцы пошли на попятную. В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава Госдепа Энтони Блинкен "подтвердил мнение о том, что ответственность (за убийства. — Прим. ред.) несут террористы РПК".

Одновременно Блинкен в общении с турецким коллегой обратился к еще одному больному вопросу двухсторонних отношений, призвав Анкару избавиться от закупленных российских ЗРК С-400.

Правда, шансов на то, что Вашингтон будет услышан, а его требования выполнены, практически нет — и винить ему в этом некого, кроме себя самого.

В течение многих лет — с тех пор как оформились внутри- и внешнеполитические амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также вытекающие из них противоречия с Западом — Штаты предпочитали использовать в отношении Турции преимущественно кнут, а не пряник. К слову сказать, в этом смысле политика Дональда Трампа лежала полностью в русле его предшественника-демократа.

Судя по всему, текущими метаниями новая администрация пытается скорректировать многократно доказавшую свою неэффективность стратегию, но пока только ухудшает дело.

Проблема не только в первой реакции на гибель турок в Ираке, когда американцы неуклюже постарались прикрыть РПК, с которой их и впрямь связывает давнее сотрудничество, в том числе военно-техническое. Хотя, конечно, миссия дипломатии в том и заключается, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой даже в самых запутанных и скользких ситуациях — чтобы не было необходимости спустя сутки публично сдавать назад.

Но важнее даже иное: Соединенные Штаты в отношениях с Турцией умудрились загнать себя в цугцванг, когда любой ход для них невыгоден и работает в пользу другой стороны.

Нахождение на пике сверхдержавного могущества в одиночестве обеспечило США привычку решать любые геополитические противоречия и конфликты силовыми методами по принципу "давим, пока не сломаются". Однако теперь это обернулось для них ловушкой — и потому, что подобная тактика все чаще и чаще дает сбои, и потому, что любое отступление от привычных мер и обращение к "прянику" теперь воспринимается как проявление слабости.

А уж в случае Турции и лично президента Эрдогана этот феномен усиливается многократно.

У турецкого президента за спиной много лет успешного противостояния недовольству Штатов, которые прибегали против него к самым грязным методам, вплоть до инспирирования военного переворота. Более того, для Эрдогана любое открытое давление — повод принципиально упереться рогом, что можно было наблюдать неоднократно. Но и явные уступки со стороны американцев тем более интерпретируются им в свою пользу, являясь поводом дополнительно усилить собственные запросы, амбиции и требования.

Что же тогда остается американцам, если у них и по-плохому с Турцией не работает, и по-хорошему не получается?

На самом деле, выход есть. В частности, его демонстрирует Россия, у которой с турками не менее запутанный клубок отношений со множеством общих интересов и не меньшим количеством противоречий. Данный подход предполагает аккуратную, негромкую и грамотную работу профессионалов, которые понимают специфику региона и раз за разом находят способ по существу урегулировать очередной узел разногласий между странами, не допуская эскалации. Буквально совсем недавно это было продемонстрировано на примере Нагорного Карабаха.