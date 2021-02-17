Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
Главная / Аналитика

"Турецкий" цугцванг для США

17 февраля 2021, 09:00  •  151 • Аналитика
© AFP 2021 / Bakr Alkasem
Соединенные Штаты делают очередную попытку решить "турецкую" проблему, точнее — целый комплекс проблем, завязанных на Турцию и ее не желающее подчиняться распоряжениям из-за океана руководство. Вот только действуют американцы настолько неловко и непрофессионально, что остается только удивляться.
В воскресенье Анкара сообщила, что в северной части Ирака боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) были казнены 13 турецких граждан. По имеющимся у журналистов данным, среди них были преимущественно пленные военнослужащие и полицейские, принимавшие участие в трансграничной военной операции.
На произошедшее Вашингтон отреагировал странноватым заявлением, в котором, помимо выражения соболезнований, он уточнил, что осуждает данную акцию, "если сообщения о гибели турецких гражданских лиц от рук РПК будут подтверждены".
В ответ турки закономерно пришли в бешенство. В понедельник президент Эрдоган в своем выступлении на съезде правящей Партии справедливости и развития обрушился на США с жесточайшей критикой. Он назвал обнародованное заявление Госдепа "шуткой" и "абсурдом", обвинил Штаты в помощи РПК и потребовал от них "перестать поддерживать террористов". Параллельно турецкий МИД вызвал американского посла, которому была передана "самая жесткая позиция" по данному поводу.
И спустя несколько часов американцы пошли на попятную. В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава Госдепа Энтони Блинкен "подтвердил мнение о том, что ответственность (за убийства. — Прим. ред.) несут террористы РПК".
Одновременно Блинкен в общении с турецким коллегой обратился к еще одному больному вопросу двухсторонних отношений, призвав Анкару избавиться от закупленных российских ЗРК С-400.
Правда, шансов на то, что Вашингтон будет услышан, а его требования выполнены, практически нет — и винить ему в этом некого, кроме себя самого.
В течение многих лет — с тех пор как оформились внутри- и внешнеполитические амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также вытекающие из них противоречия с Западом — Штаты предпочитали использовать в отношении Турции преимущественно кнут, а не пряник. К слову сказать, в этом смысле политика Дональда Трампа лежала полностью в русле его предшественника-демократа.
Судя по всему, текущими метаниями новая администрация пытается скорректировать многократно доказавшую свою неэффективность стратегию, но пока только ухудшает дело.
Проблема не только в первой реакции на гибель турок в Ираке, когда американцы неуклюже постарались прикрыть РПК, с которой их и впрямь связывает давнее сотрудничество, в том числе военно-техническое. Хотя, конечно, миссия дипломатии в том и заключается, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой даже в самых запутанных и скользких ситуациях — чтобы не было необходимости спустя сутки публично сдавать назад.
Но важнее даже иное: Соединенные Штаты в отношениях с Турцией умудрились загнать себя в цугцванг, когда любой ход для них невыгоден и работает в пользу другой стороны.
Нахождение на пике сверхдержавного могущества в одиночестве обеспечило США привычку решать любые геополитические противоречия и конфликты силовыми методами по принципу "давим, пока не сломаются". Однако теперь это обернулось для них ловушкой — и потому, что подобная тактика все чаще и чаще дает сбои, и потому, что любое отступление от привычных мер и обращение к "прянику" теперь воспринимается как проявление слабости.
А уж в случае Турции и лично президента Эрдогана этот феномен усиливается многократно.
У турецкого президента за спиной много лет успешного противостояния недовольству Штатов, которые прибегали против него к самым грязным методам, вплоть до инспирирования военного переворота. Более того, для Эрдогана любое открытое давление — повод принципиально упереться рогом, что можно было наблюдать неоднократно. Но и явные уступки со стороны американцев тем более интерпретируются им в свою пользу, являясь поводом дополнительно усилить собственные запросы, амбиции и требования.
Что же тогда остается американцам, если у них и по-плохому с Турцией не работает, и по-хорошему не получается?
На самом деле, выход есть. В частности, его демонстрирует Россия, у которой с турками не менее запутанный клубок отношений со множеством общих интересов и не меньшим количеством противоречий. Данный подход предполагает аккуратную, негромкую и грамотную работу профессионалов, которые понимают специфику региона и раз за разом находят способ по существу урегулировать очередной узел разногласий между странами, не допуская эскалации. Буквально совсем недавно это было продемонстрировано на примере Нагорного Карабаха.
Впрочем, шансов, что Соединенные Штаты смогут позаимствовать данную тактику, немного. Ведь ее главное условие — квалифицированные кадры. А история с обнародованием заявления и его фактическим дезавуированием через сутки дает понять, что как раз с ними у Государственного департамента США все обстоит не очень хорошо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
15 февраля 2021, 19:10
Как меня учили делать революцию в России
15 февраля 2021, 19:10
Большая Перезагрузка и Великое Пробуждение
16 февраля 2021, 10:45
Зачем Путин напомнил молодой нации о бесконечном генетическом коде
15 февраля 2021, 12:45
Как связаны Никита Михалков, миллиардер Симановский и патриотические флешмобы
16 февраля 2021, 10:45
Испания требует освободить Навального. И бросает в тюрьму певца за твиты
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 февраля 2021, 22:40
Украинский ведущий призвал устроить карантин против русского мира
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
17 февраля 2021, 06:15
Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции
17 февраля 2021, 01:40
В чём Клаус Шваб копирует Милтона Фридмана
17 февраля 2021, 02:30
Скрытное передвижение, засады и налёты: как российская армия совершенствует методы бо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2021, 03:45
Первые результаты запрета на Украине русского языка
14 февраля 2021, 20:15
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор ИноСми)
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
15 февраля 2021, 18:15
С кем на самом деле договаривается Владимир Зеленский, и как в ОАЭ оказался Тарас Козак – одновременно с президентом Украины?
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.