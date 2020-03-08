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Турецкий телеканал переврал слова Сергея Лаврова. Вмешаться пришлось русским дипломатам

08 марта 2020, 23:35  •  105 • Политика
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана. После инцидента с перевиранием вмешаться пришлось русским дипломатам.
Представителям Министерства иностранных дел России пришлось поправить турецкий телеканал после того, как журналисты неверно интерпретировали слова российского министра Сергея Лаврова. Глава российского внешнеполитического ведомства встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Неверно слова министра интерпретировал турецкий ресурс YolTV. Выложив отрывок видео, где Сергей Лавров обращается к Реджепу Эрдогану, журналисты наложили неверные субтитры. Написали: "I love you Tayyip". Российские дипломаты предположили, что журналисты просто неправильно расслышали, и поспешили помочь: "В опубликованном видео отчётливо слышно, как министр говорит "I love your tie", - отмечают дипломаты в Twitter.
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в минувший четверг, их целью было урегулирование ситуации в Идлибе. В последнее время боевики пытались занять новые территории в сирийской провинции при участии турецких инструкторов. В результате ответного удара военных Сирии погибли турки. В Москве по итогам переговоров Путина и Эрдогана удалось заключить соглашение, которое должно привести к стабилизации обстановки в Идлибе.

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