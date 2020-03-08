Турецкий телеканал переврал слова Сергея Лаврова. Вмешаться пришлось русским дипломатам

Представителям Министерства иностранных дел России пришлось поправить турецкий телеканал после того, как журналисты неверно интерпретировали слова российского министра Сергея Лаврова. Глава российского внешнеполитического ведомства встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Неверно слова министра интерпретировал турецкий ресурс YolTV. Выложив отрывок видео, где Сергей Лавров обращается к Реджепу Эрдогану, журналисты наложили неверные субтитры. Написали: "I love you Tayyip". Российские дипломаты предположили, что журналисты просто неправильно расслышали, и поспешили помочь: "В опубликованном видео отчётливо слышно, как министр говорит "I love your tie", - отмечают дипломаты в Twitter.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в минувший четверг, их целью было урегулирование ситуации в Идлибе. В последнее время боевики пытались занять новые территории в сирийской провинции при участии турецких инструкторов. В результате ответного удара военных Сирии погибли турки. В Москве по итогам переговоров Путина и Эрдогана удалось заключить соглашение, которое должно привести к стабилизации обстановки в Идлибе.