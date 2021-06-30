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Турецкий сигнал: встреча Лаврова и Чавушоглу прошла без галстуков

30 июня 2021, 16:55  •  117 • Политика
В Анталье проходят переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, по просьбе принимающей стороны встреча проходит без галстуков.
Несмотря на курортное место, летнюю жару и отсутствие галстуков, разговор министров иностранных дел стран пойдёт о серьёзных вопросах. Стороны обсудят вопросы безопасности русских туристов после возобновления авиасообщения между странами. Речь пойдёт о применении русской вакцины "Спутник V" и запуске её производства в Турции.
Ещё одним важным вопросом станет политическое урегулирование в Сирии после прошедших в мае президентских выборов. Победу на них снова одержал Башар Асад. Также ожидается, что Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку к проведению шестой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве.
Встречи главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу проходят регулярно. В последний раз она состоялась в Дохе 10 марта.

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