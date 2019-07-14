Турецкий разворот вокруг С-400 показывает потерю США влияния в мире – Radio France

Напомним, ранее грузовой самолёт доставил из России в Анкару первую партию компонентов российских ЗРК С-400. До конца лета Турция получит 120 ракет, к концу октября система ПВО на основе С-400 будет поставлена на вооружение.

Необычность ситуации в том, что Турция, уже 70 лет активный член НАТО и второй по размеру вооружений его участник в регионе, закупает передовое военное оборудование у России, которая является "традиционным вероятным противником" НАТО, подчеркивает журналист.

Хотя члены альянса опасаются по поводу сохранности секретных данных НАТО на фоне прибытия в Турцию военных специалистов из России, а Вашингтон грозит отказом поставлять Турции истребители F-35, Анкара все-таки пошла на этот шаг, отмечает Фур.

Остается ждать реакции Белого дома, который заявил о предстоящем введении экономических санкций против Турции. Журналист считает, что для Анкары это серьезная угроза — инфляция в Турции уже достигла 20 процентов.

"Таким образом, это не просто история о поставках оружия, это поворотный момент", — считает обозреватель.