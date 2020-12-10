Турецкий "взрыв" в Сирии не в пользу России: После пророчества у Норкина зал притих

В следующем году будет крайне тяжёлая ситуация в отношениях с Турцией по вопросу с Сирией, считает директор Центра политических исследований и консалтинга Андрей Фёдоров.

Гость программы Андрея Норкина "Место встречи" пояснил, что для этого есть целый ряд причин. Так, в 2021 году, по его словам, в Сирии должны решиться все ключевые политические вопросы.

"Там нагнетается сейчас внутреннее напряжение, и в итоге ситуация может взорваться не в нашу пользу. Поэтому нам надо будет решать с Сирией эти вопросы, а это прямая конфронтация с Турцией", - предупредил эксперт.

Что касается Ливии, добавил Фёдоров, то там идёт даже не война, а хаотическое движение вооружённых сил. Но при этом у Турции сейчас нет сил для того, чтобы перейти к масштабному присутствию в этой стране, считает политолог. Он уверен, что все свои устремления Анкара в следующем году направит именно на Сирию.