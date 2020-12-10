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Турецкий "взрыв" в Сирии не в пользу России: После пророчества у Норкина зал притих

10 декабря 2020, 16:35  •  311 • Политика
Директор Центра политических исследований и консалтинга Андрей Фёдоров в эфире у телеведущего Андрея Норкина заявил, что в следующем году турецкий "взрыв" в Сирии будет не в пользу России, и Москве придётся, возможно, пойти на открытую конфронтацию с Анкарой. Зал телестудии после этого пророчества притих.
В следующем году будет крайне тяжёлая ситуация в отношениях с Турцией по вопросу с Сирией, считает директор Центра политических исследований и консалтинга Андрей Фёдоров.
Гость программы Андрея Норкина "Место встречи" пояснил, что для этого есть целый ряд причин. Так, в 2021 году, по его словам, в Сирии должны решиться все ключевые политические вопросы.
"Там нагнетается сейчас внутреннее напряжение, и в итоге ситуация может взорваться не в нашу пользу. Поэтому нам надо будет решать с Сирией эти вопросы, а это прямая конфронтация с Турцией", - предупредил эксперт.
Что касается Ливии, добавил Фёдоров, то там идёт даже не война, а хаотическое движение вооружённых сил. Но при этом у Турции сейчас нет сил для того, чтобы перейти к масштабному присутствию в этой стране, считает политолог. Он уверен, что все свои устремления Анкара в следующем году направит именно на Сирию.
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