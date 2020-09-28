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Турецкий "коммандос": Стамбул отправляет в Азербайджан спецов - WarGonzo
28 сентября 2020, 12:55 • 122 • Политика
Стамбул отправляет в Азербайджан спецназ, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Турецкая "бригада коммандос" готова к отправке.
По данным источников WarGonzo в Стамбуле, Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте спецподразделение регулярных войск.
Как отмечают источники Telegram-канала, это может быть связано с провалом блицкрига ВС Азербайджана.
"После вступления в боевые действия турецкого спецназа можно будет считать, что война перейдёт в принципиально иную политическую стадию", - отмечают авторы WarGonzo.
Противостояние Армении и Азербайджана перешло на новый виток. Война за Нагорный Карабах за минувшие сутки обострилась настолько, что обе республики объявили о введении военного положения, а счёт потерям - убитыми и ранеными - идёт уже на сотни человек. Между Ереваном и Степанакертом курсирует караван из скорых, а в интернете появились первые списки жертв конфликта. Подробности событий - в онлайн-трансляции Царьграда.
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