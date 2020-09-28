Турецкий "коммандос": Стамбул отправляет в Азербайджан спецов - WarGonzo

По данным источников WarGonzo в Стамбуле, Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте спецподразделение регулярных войск.

Как отмечают источники Telegram-канала, это может быть связано с провалом блицкрига ВС Азербайджана.

"После вступления в боевые действия турецкого спецназа можно будет считать, что война перейдёт в принципиально иную политическую стадию", - отмечают авторы WarGonzo.

Противостояние Армении и Азербайджана перешло на новый виток. Война за Нагорный Карабах за минувшие сутки обострилась настолько, что обе республики объявили о введении военного положения, а счёт потерям - убитыми и ранеными - идёт уже на сотни человек. Между Ереваном и Степанакертом курсирует караван из скорых, а в интернете появились первые списки жертв конфликта. Подробности событий - в онлайн-трансляции Царьграда.