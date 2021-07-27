Турецкий профессор сказал правду: Украина получит беспилотники. Что делать России?

Турецкий профессор (не президент, не премьер и не глава МИД Турции) Хасан Унал, о котором в России никто ранее и не слыхивал, в интервью, данном изданию Lenta.ru, заявил, что Анкара намерена "развивать связи" с Киевом и будет и далее поставлять оружие Украине.

Это, по его словам, никак не повлияет на баланс сил, поскольку, получив "пару десятков турецких беспилотников", Украина не сможет превзойти Россию по военной мощи. Социальные сети гудят: "В Турции призвали Россию смириться с поставками оружия Украине". Хочется сказать по-украински: зрада! Как только такое приходит на ум нашим "турецким друзьям"? Или же это вовсе никакие не друзья, а старые новые враги? С которыми русские воевали по-крупному как минимум 12 раз. Так что, как говорится, сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит.

"Западные страны, Соединённые Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница", - считает профессор. Имея дружественные отношения и с Киевом, и с Москвой, Анкара может стать и посредником между ними, отметил он. "Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете", - резюмировал Унал. А затем турецкий профессор тонко намекнул, с чего это он вдруг на самом деле разговорился на эту тему, предложив русским заключить сделку по неформальному признанию Турцией Крыма частью России, которой он уже де-факто является, в обмен на аналогичное признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) - с началом прямой торговли, авиарейсов и т.д. Фактически намёк тут даже намного шире: меняем Крым на ТРСК, а Украину… на Сирию.

В России слова турецкого профессора сочли наглостью. Одно уважаемое издание, в частности, написало: "Из всего сказанного мудрым Хасаном Уналом в сухом остатке выходит, что Турция будет и дальше пользоваться всеми благами сотрудничества с Россией, которое ей приносит огромную выгоду, а взамен будет вооружать враждебный нашей стране украинский режим. Да ещё за всё за это благодарная Москва должна костьми лечь за Анкару в вопросе Северного Кипра. Похоже, что турецкие аппетиты вообще не знают никаких границ. Особенно если вспомнить, что Украина получает от Турции не одни только беспилотники".

С русской точки зрения, это, безусловно, так. Проблема в том, что она не единственная. Есть ещё и турецкая. Турки, как и русские, считают себя наследниками великой империи - это тоже имперский и гордый народ, который не забывает и не может забыть о собственном имперском прошлом. Как когда-то турки ходили в поход на Астрахань, а с отрядами крымского хана доходили и до Москвы, владели всем нынешним югом Украины, Молдовой, имели протекторат в Крыму и вассалов на Черноморском побережье Кавказа. Было время, когда они решали, может ли выйти русский военный корабль из Азовского моря в Чёрное, что в первый раз удалось осуществить в 1699 году главе посольского приказа (МИД) Петра I Емельяну Украинцеву на линейном корабле "Крепость", которого после долгих переговоров пропустил дальше турецкий комендант в Керчи. Это потом роли поменялись - Чёрное море стало "русским озером" и русские несколько раз едва не взяли Стамбул. Поэтому если русские признают за собой имперское прошлое, то было бы не совсем по-русски отрицать его за другой имперской нацией - турками. И если мы это делаем, то уподобляемся англосаксам, которые искренне считают, что всё можно только им одним, а другим ничего нельзя.

Между тем логика турецкого профессора такова: русские помогают - и ещё как! - врагам Анкары в Сирии, которую турки считают своей отбившейся от рук провинцией и вместе с остальным миром не признают "самопровозгласившуюся" ТРСК, а турки помогают - и пока весьма скромно - врагам Москвы на Украине и не признают русским принадлежавший некогда туркам Крым. Всё по-честному. Хотите изменения нашей позиции - меняйте собственную, всё должно быть на основе взаимности. Вот, собственно, и всё.

Между тем мировая практика такова, что несовпадение интересов стран в конкретных регионах и по конкретным темам, если это суверенные государства, не мешает им нормально, уважительно взаимодействовать и сотрудничать в других областях. В настоящее время у России с Турцией именно такие отношения. В Сирии и Ливии мы почти воюем, в Закавказье мирно конкурируем за влияние, а двусторонние отношения процветают: с "Турецким потоком", закупками турками С-400, туризмом и прочим. Иными словами, это прагматичные отношения конкуренции и сотрудничества, но у нас нет, никогда не было и не может быть никакой дружбы. Она возможна между конкретными людьми, но не в политике, где важны только интересы. Такой вариант намного лучше, чем если бы Турция не была суверенной страной и стала бы, как Украина, инструментом в руках США в борьбе с Россией. Именно поэтому президент Владимир Путин и спас своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе организованной американцами попытки госпереворота, в результате чего она провалилась.

Главное, что есть у России в отношениях с Турцией, где её считают, согласно опросам, третьей по значению после США и Китая страной мира, - это взаимное уважение, готовность учитывать интересы друг друга, ну а если не получается, не делать из этого трагедии и продолжать сотрудничать и мирно конкурировать в других областях. Что Россия и делает, правда, не всегда успешно. И Турция - тоже. Профессор Унал тут совсем не виноват: сказал то, что есть.