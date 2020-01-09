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«Турецкий поток» – две тонкие нити мира на заре новой войны

09 января 2020, 13:39  •  91 • Политика
Новый газопровод освобождает Европу от капризов Украины. Осталось лишь освободиться от капризов самой Европы.
Автор:
Мельников Михаил
8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток» – точнее, его вторую нитку, поскольку по первой газ уже доставляется южноевропейским потребителям. Турция, Греция, Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия будут получать топливо в гарантированном режиме, не опасаясь каких-либо деструктивных действий со стороны Украины, ранее контролировавшей транзит газа в эти страны. Возможно, это частично утешит словаков, потерявших существенные доходы от своей части транзита из-за «Северных потоков».
Турция и Крым вместо Болгарии
У «Турецкого потока» сложная история. Необходимость южного обхода Украины по дну Чёрного моря наши западные партнёры сформулировали ещё на рубеже веков, видя очевидные недопоставки – «усушку и утруску» газа на украинской территории. Сформулировали – и предоставили России почётное право этот обход организовать и оплатить, а себе – неблагодарный труд ставить палки запретов в наши газовые колёса.
В какой-то момент «поток» должен был стать «Южным» или даже «Болгарским» – Россия предлагала братьям-славянам поистине царские условия. Но какое бы то ни было сотрудничество славян между собою вызывает в Евросоюзе священный ужас, и София была вынуждена прислушаться к мнению старших товарищей, которые не видели в этом проекте ничего интересного для себя и видели значительные выгоды для России. А вот Анкара, которая, конечно, хочет в Евросоюз, но никак не на правах молчаливой колонии, охотно пошла на сотрудничество с Москвой: хитрый Эрдоган никак не мог упустить такой шанс. В результате название «Болгарский поток» получил жалкий 11-километровый участок тысячекилометрового газопровода, контролируемый «Булгартрансгазом».
Часть «Южного потока», который уже начали строить, после отказа от проекта повернули в Крым, решив тем самым проблемы с газоснабжением полуострова. Фото: Gazprom / Globallookpress
Часть «Южного потока», который уже начали строить, после отказа от проекта повернули в Крым, решив тем самым проблемы с газоснабжением полуострова. А выныривают трубы из моря теперь в европейской части Турции, недалеко от легендарного Царьграда, который тоже при определённых раскладах и некоторой смелости вполне мог бы быть болгарским.
Турецкое счастье
Но главные плюшки за этим столом собрала, конечно, Турция. Основные капвложения – от «Газпрома», 10%-ная скидка на газ – от правительства России, полный контроль над поставками газа в Южную Европу – от Болгарии, своими руками вручившей Эрдогану этот золотой ключик. Но Эрдоган не вечен, а после его ухода или ослабления в Турции вполне вероятен «цветной» сценарий, что может вернуть ту непредсказуемость, которую, собственно, и пытались одолеть с помощью нового газопровода. Впрочем, украинская газопроводная система никуда не денется – при необходимости всегда можно вновь заполнить её до отказа, не вечно же нашим странам браниться между собой.
Кстати, «Турецкий поток» начал окупаться, ещё не будучи запущенным: в преддверии спада объёмов перекачки Украина существенно снизила цену за транзит русского газа по своей территории, чтобы хоть как-то оставаться конкурентоспособной на этом рынке. В то же время инвестиции России, которые Sberbank CIB оценивает в 20 млрд долларов, вернутся не скоро: экономия на отказе от украинского транзита не настолько велика, чтобы можно было говорить о полной окупаемости даже за 30-40 лет. Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценивает экономию на транзите примерно в 30-40 млрд долларов за 25 лет, но он суммирует мощности «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», при этом последний почти в два раза мощнее (55 млрд против 32 кубометров в год). Что ж, инфраструктурные проекты редко приносят мгновенную отдачу.
Такова многовековая судьба русской державы: за свой счёт творить добро для соседей, не получая от них даже элементарной благодарности. Но с «потоком» получилось удачно: именно сейчас, в дни беспрецедентного обострения на Ближнем Востоке, союз с Турцией совершенно необходим России, и символично, что мирный газ был пущен по трубам всего через несколько часов после иранских ракет, уничтоживших несколько военных объектов США в Ираке.
Формирующийся на наших глазах русско-турецкий блок может сыграть решающую роль во многих сценариях развития ирано-американского конфликта – в том числе стать основой нового евразийского политического устройства после освобождения западной части континента от диктата Соединённых Штатов. Не зря переговоры Путина и Эрдогана прошли один на один, даже без выходов к прессе – слишком многое поставлено в наши дни на тонкую, рвущуюся на глазах географическую карту Ближнего Востока.

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