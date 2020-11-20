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Турецкий политолог предсказал развал НАТО через пару лет: "Мозг уже вымер"

20 ноября 2020, 13:30  •  105 • Политика
Турецкий политолог Хасан Дженгиз предсказал развал НАТО через один-два года. По его словам, мозг альянса "уже вымер", а Турция может вскоре выйти из состава организации.
На замену НАТО необходим новый военный альянс, который надо сформировать при участии России. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.
Ранее стало известно о том, что на рассмотрение в Сенат Франции был внесён проект резолюции о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Французы и американцы также требуют от Москвы уточнить условия соглашения о прекращении огня, а также рассказать о роли Турции.
Это выглядит странно, ибо Анкара является членом НАТО. Недоумение выразил и востоковед Евгений Сатановский.
"Почему нельзя спросить не у Путина, а у Эрдогана? Не ответит?" - поинтересовался он.
Как считает турецкий политолог Хасан Дженгиз, "мозговая система" НАТО уже вымерла, после чего альянс ждёт окончательное разрушение в 2022-2023 годах. И он не исключает, что Анкара вскоре выйдет из организации.
В таких условиях Москва может воспользоваться открывшейся возможностью для укрепления партнёрства с отдельными членами НАТО. Например, с ФРГ.
"Россия могла бы создать новый стратегический пакт безопасности, в который войдёт и Турция. Мир нуждается в этом пакте, так как перестал доверять НАТО", - добавил он.
Как ранее заявил РИА ФАН главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, турецких миротворцев никто не пустит на линию разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Состав миротворческой группировки определяется по согласованию сторон конфликта.
"Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон - Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там", - объяснил Мураховский.
Турки могут присутствовать на территории, контролируемой Азербайджаном, они оказывали поддержку армии страны в ходе боевых действий. Но в контролируемые армянами районы их не пустят.
По мнению политолога Сергея Маркова, две тысячи российских миротворцев будут находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет, однако срок может быть продлен автоматически ещё на пять лет. При этом он уверяет, что бюджетные средства будут потрачены с пользой, ибо в регионе установится мир.
"Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана с какой-то степенью автономности, жизнь армян там будет полностью гарантирована. Потом, может, эта автономия немного растает, но в условиях, когда армяне будут полностью интегрированы в азербайджанское общество и не будет никаких противоречий", - прогнозирует эксперт в интервью телеканалу "360".

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