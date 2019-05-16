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Турецкий политолог планах Ирака на С-400: Россия увеличивает свое влияние на Ближнем Востоке
16 мая 2019, 19:09 • 63 • Политика
Турецкий политолог Керим Хас прокомментировал заинтересованность Ирака в ЗРК С-400, указав на то, что Россия увеличивает свое влияние на Ближнем Востоке.
Россия продолжает наращивать свое влияние на Ближнем Востоке, что доказывают планы Ирака приобрести партию российских ЗРК-400. Такое мнение выразил турецкий политолог Керим Хас.
Ранее ТАСС со ссылкой на посла Ирака в Москве Хайдара Мансура Хади аль-Азари сообщило о том, что Багдад намерен приобрести ЗРК С-400 "Триумф". По словам дипломата, отношения между двумя странами сейчас находятся на подъеме, а для урегулирования противоречий с США есть дипломатические каналы.
Однако позднее СМИ уточнили, что слова посла были переведены некорректно: решение о покупке оружия пока нет, а гипотетическое желание Багдада дипломат назвал суверенным делом Ирака.
Комментируя ситуацию, Керим Хас указал на то, что Россия постепенно наращивает влияние в регионе. Речь идет о Турции, Ираке, Египте, Саудовской Аравии и Катаре. Более того, у Москвы прекрасные отношения даже с Израилем.
Однако эксперт сомневается в том, что Багдад в ближайшем будущем закупит российские ЗРК, что связано с влиянием США.
"Несмотря на это, Ирак нельзя назвать в полной мере союзником США в регионе. Но в любом случае Вашингтон имеет на Багдад сильное влияние", - приводит его слова РИА ФАН.
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