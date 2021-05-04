Турецкий политик предложил "дать пощёчину Вашингтону" через Крым

Турецкий политик предложил "дать пощёчину Вашингтону", признав Крым территорией России.

С такой инициативой выступил лидер турецкой "Партии Родины" Догу Перинчек. Политик предложил несколько шагов, которые должны стать ответом президенту США Джо Байдену за признание геноцида армян, пишет "ПолитЭксперт".

Первое - изгнать американских военных из турецких баз Инджирлик и Куреджик. Перинчек полагает, что власти США готовят госпереворот в Турции с целью сместить президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и находящиеся на этих базах военные должны сыграть ключевую роль в путче.

Второе - Турция должна сотрудничать с правительством Сирии, чтобы успешно бороться с терроризмом.

Третье - Турция должна признать русский Крым, а также независимость Абхазии и Кипра. Если США закрепятся в Чёрном море из-за "авантюр" президента Украины Владимира Зеленского, это нанесёт удар по интересам Анкары.

Четвёртое - Турция должна очиститься от "внутренних врагов", которые пытаются рассорить страну с Ираном и Россией.

Если Анкара выполнит эти шаги, то нанесёт ощутимую пощёчину Америке, уверен Перинчек.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден выступил с речью, в которой официально признал массовое убийство армянского населения в Османской империи в 1915 году геноцидом. Турция и Азербайджан выразили протест, назвав слова Байдена исторически некорректными и несправедливыми.