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Турецкий политик предложил "дать пощёчину Вашингтону" через Крым

04 мая 2021, 18:55  •  76 • Политика
Турецкий политик предложил "дать пощёчину Вашингтону", признав Крым территорией России.
С такой инициативой выступил лидер турецкой "Партии Родины" Догу Перинчек. Политик предложил несколько шагов, которые должны стать ответом президенту США Джо Байдену за признание геноцида армян, пишет "ПолитЭксперт".
Первое - изгнать американских военных из турецких баз Инджирлик и Куреджик. Перинчек полагает, что власти США готовят госпереворот в Турции с целью сместить президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и находящиеся на этих базах военные должны сыграть ключевую роль в путче.
Второе - Турция должна сотрудничать с правительством Сирии, чтобы успешно бороться с терроризмом.
Третье - Турция должна признать русский Крым, а также независимость Абхазии и Кипра. Если США закрепятся в Чёрном море из-за "авантюр" президента Украины Владимира Зеленского, это нанесёт удар по интересам Анкары.
Четвёртое - Турция должна очиститься от "внутренних врагов", которые пытаются рассорить страну с Ираном и Россией.
Если Анкара выполнит эти шаги, то нанесёт ощутимую пощёчину Америке, уверен Перинчек.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден выступил с речью, в которой официально признал массовое убийство армянского населения в Османской империи в 1915 году геноцидом. Турция и Азербайджан выразили протест, назвав слова Байдена исторически некорректными и несправедливыми.

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