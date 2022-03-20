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Турецкий министр сделал неоднозначное заявление по Крыму
20 марта 2022, 21:00 • 472 • В мире
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что предвестником нынешнего конфликта на Украине были события в Крыму 2014 года.
В Турции сделали неоднозначное заявление по ситуации на Украине. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу считает, что первопричиной происходящего сейчас в Незалежной стало воссоединение Крыма с Россией.
Он заявил, что если бы тогда, в 2014 году, мир отреагировал на это событие иначе, то события на Украине шли бы в другом ключе.
Чавушоглу вновь обозначил отношение Турции к этому вопросу, назвав воссоединение полуострова с Россией "аннексией".
"Мы отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году. Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло", - заявил турецкий дипломат в ходе выступления в Анталье, передаёт ТАСС.
Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что не намерены признавать воссоединение Крыма с Россией, мотивируя это тем, что они выступают за "территориальную целостность Украины". Отметим, что Крым стал частью Россией после проведённого референдума, на котором большинство жителей региона высказалось за воссоединение с Россией.
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