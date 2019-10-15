Турецкий МИД свалил вину за истребление курдов в Сирии на США

По словам турецкого дипломата, Белый дом не сможет ничего добиться санкциями против Анкары. Чавушоглу заявил, что добиться чего-либо от Турции силой невозможно, вместо этого нужно выполнять данные ей обещания.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало военной операции "Источник мира". Операция на севере Сирии началась с авиаударов по курдским формированиям.

Целью операции является создание в Северной Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда Анкара намерена вернуть сирийских беженцев с турецкой территории.