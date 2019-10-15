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Турецкий МИД свалил вину за истребление курдов в Сирии на США
15 октября 2019, 07:54 • 37 • Политика
Военная операция "Источник мира" была начата Турцией на севере Сирии из-за невыполнения Соединёнными Штатами своих обещаний. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По словам турецкого дипломата, Белый дом не сможет ничего добиться санкциями против Анкары. Чавушоглу заявил, что добиться чего-либо от Турции силой невозможно, вместо этого нужно выполнять данные ей обещания.
Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало военной операции "Источник мира". Операция на севере Сирии началась с авиаударов по курдским формированиям.
Целью операции является создание в Северной Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда Анкара намерена вернуть сирийских беженцев с турецкой территории.
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