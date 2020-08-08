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Турецкий: когда ученик побил рекорд мира, я понял, что такое левитация

08 августа 2020, 18:35  •  70 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Вильф
Ушел из жизни заслуженный тренер России по плаванию Геннадий Турецкий. В блоге журнала "Плавание" вспоминаем главные цитаты разговора с прославленным специалистом.

Великий чемпион должен быть как Юлий Цезарь

Всех великих чемпионов объединяет одно - они способны в нужный момент автоматически оптимизировать фокус своего внимания, как Юлий Цезарь. На мой взгляд, одновременно он не мог делать несколько дел, он мгновенно переключался с одного рода деятельности на другой. Такие люди способны решать совершенно необыкновенные задачи.
Например, Александр Попов один раз в аэропорту Испании стоял спиной к стойке регистрации и вдруг резко обернулся, чтобы справедливо указать клерку, заполняющему документы, что тот вносит неверную информацию. Я потом спросил: "Саш, ты видишь спиной?". Он отвечает: "У Александра Карелина эта способность развита гораздо лучше, чем у меня".
Или, например, выдающийся боксер Костя Цзю. Живя в Австралии, я часто бывал у него в гостях. Так вот, Костя одновременно мог разговаривать на двух-трех языках со всеми своими гостями.
Дети плохо учатся, как правило, из-за отсутствия внимания. Двоечников я не хочу тренировать. Я выбираю спортсменов, оценивая их склонность к концентрации, по их способностям решать сложные задачи. Если спортсмен недостаточно внимателен, я ему говорю: "Дружок, ты не слушаешь, что я говорю, а должен смотреть мне в глаза".

Порядочность - как высшая мера ответственности

Прав был, конечно, Игорь Кошкин, тренер Владимира Сальникова, который говорил: из великой личности получается великий спортсмен. Владимир Сальников - личность! Александр Попов - личность! Александр Карелин - личность! Тренер может воспитать личность? Конечно! Собственным примером, да и сама спортивная жизнь - метод воспитания. И процесс этот обоюдный. Выдающиеся спортсмены воспитывают своих наставников.
На чемпионате России в Москве, я встретил своего ученика призера Олимпийских игр Геннадия Пригоду... Помнишь, говорю, Геннадий, как 28 лет назад в этом бассейне ты помог мне оформить тренерскую путевку на Игры-1988 в Сеул?
Тот отбор у меня не складывался, один мой ученик не отобрался на 200 метров. Впереди финал на 100 метров кролем, куда пробились четыре моих воспитанника. Разминка заканчивается, и Гена обращается ко мне: "Не волнуйтесь, тренер, сейчас я все сделаю!". Вышел на старт и победил. Причем соперник у него был очень серьезный. Таков был Гена Пригода. Меня тот момент до сих пор поражает. Такое обещание перед стартом может дать и выполнить только очень сильный человек, у которого налажен тесный человеческий контакт с наставником. Ведь накануне того старта Гена имел в виду и мое попадание на Игры.
Считаю, это высшее проявление порядочности спортсмена по отношению к тренеру, которому безмерно доверяешь и категорически не можешь его подвести. Сегодня Геннадий мне ответил: "Тренер, я многое подзабыл". А у меня до сих пор на видном месте дома великолепная фотография: финал Олимпийских игр 1992 года, момент старта на дистанции 50 метров кролем, пловцы отрываются от тумбочки, на табло золотом горят фамилии моих учеников - Попова и Пригоды.

Популярность рождает мегазвезду

На Игры в Сеул в 1988 году я был аккредитован, в том числе, как тренер Владимира Сальникова. Марина, его жена и тренер, меня об этом попросила. Владимир был очень самостоятельным. Я даже планы тренировок ему не составлял, он сам знал, что делать. Моя задача была охранять его от назойливых корреспондентов. С ней я справлялся эффективно. После победного заплыва, когда он стал четырехкратным олимпийским чемпионом, мы шли с ним пешком до Олимпийской деревни километра, наверное, три, а когда зашли в столовую - одновременно порядка 3000 спортсменов встали из-за своих мест, чтобы приветствовать Сальникова. Мне этот момент запал в душу.
Когда в России снова появится великий пловец - сложно сказать. Это происходит почти что вдруг. Предсказание - это совершенно не мой дар. Конкуренция в спорте возросла в разы. Для примера, в Играх в Мельбурне в 1956 году приняли участие представители 67 стран, в Лондоне-2012 – 204. В России очень много талантливых пловцов. Для того, чтобы они реализовали свой потенциал, необходимо создавать современные центры плавания, где при подготовке спортсменов применялись бы новейшие научные разработки.
Да, я перевернул в свое время Александра Попова со спины, разглядев в нем талант пловца вольного стиля. Но время не стоит на месте, сегодня в сборной России всех талантов давно перевернули как надо. Теперь очень важно создать в сборной тот климат, в котором появление мегазвезды будет возможным. Кто его должен создать? Все мы - тренеры, журналисты, все те, кто любит плавание. Если определенный вид спорта становится популярен в стране, то, на мой взгляд, коллективный разум болельщиков рождает мегазвезду.
***
Я могу посмотреть в глаза 10-летнего пловца и сказать: "Это мой спортсмен", потому что в его взгляде я читаю полное доверие ко мне. В плавании, как в бизнесе, все построено на доверии.
***
Для того, чтобы жить, я должен работать. Да, я могу читать лекции и писать пособия, но я не хочу менять свою жизнь. Мне спорт очень интересен. У меня много новых идей.
***
Когда мой ученик впервые побил мировой рекорд, я понял, что такое левитация. Ощущение как в лифте, неведомая сила меня подняла и опустила. Я не скучаю по этому ощущению. Теперь я не слишком радуюсь, поэтому не слишком переживаю за неудачу.
Автор текста в журнале "Плавание" Руслан Карманов.

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