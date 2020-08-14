Турецкий фрегат пытался взять на таран греческий корабль: Появилось фото повреждений судна

В восточной части Средиземного моря произошла небольшая водная авария с участием фрегатов ВМС Греции и Турции, передаёт греческое издание Army Voice со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что корабли Limnos и Kemalreis (F-247) могли случайно соприкоснуться при маневрировании. Не исключается, что это произошло в спорной акватории.

Согласно другой версии, представленной греческой газетой Defence Point, фрегат ВМС Турции пытался взять на таран Limnos, экипаж которого следил за деятельностью исследовательского турецкого судна Oruc Reis.

Сообщается, что греческий корабль смог уйти от серьёзного столкновения, однако при этом был частично повреждён фрегат ВМС Турции.

Между тем в греческих СМИ появилось фото Limnos. На снимке можно заметить небольшой дефект в носовой части корабля.