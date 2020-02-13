Турецкий флюгер. Единый фронт Вашингтона и Анкары • 20 • Аналитика

Обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб ставит Ближний Восток под угрозу еще более серьезного конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыплет неприкрытыми угрозами в адрес Сирии. Дело дошло до прямых боестолкновений между сирийскими и турецкими военными. За последнее время их уже два: 3 и 10 февраля. Как заявляют в столице Турции, в ответ были нанесены удары по 115 сирийским целям и убиты десятки солдат САР.



Удары и ультиматумы

Эрдоган обвиняет официальный Дамаск в убийстве мирного населения провинции Идлиб (что, впрочем, давно уже стало традицией) и в гибели по меньшей мере 14 и ранениях 45 военнослужащих турецкой армии. А также — в стремлении... освободить территорию вышеуказанной провинции (какое страшное обвинение: сирийская армия желает освободить сирийские земли!)







Более того, инсинуации Анкары адресованы уже не только соседней многострадальной стране, но и России — дескать, она тоже принимает участие в нападениях на мирное население Идлиба.



Эрдоган угрожает, что намерен сбивать любой самолет, который, по его мнению, будет атаковать населенные пункты сирийской провинции. К тому же он не исключает нападений на позиции сирийской армии и вне зоны деэскалации. По сути, речь идет о том, что турецкий руководитель желал бы осуществить прямую агрессию против любого сирийского города, включая и Дамаск.



Мы будем действовать. До конца февраля заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения. Они должны знать, что будут подвергаться нападению, даже если их атаки будут совершаться все границ сочинского соглашения.

Такие угрозы звучат из уст Эрдогана. Он утверждает, что его страна пыталась действовать «в рамках сочинских соглашений», но другие стороны не держат слова.



Турция и США снова вместе

Как известно, на переговорах между Россией, Ираном и Турцией в рамках астанинского формата в мае 2017 года удалось договориться о создании четырех «зон деэскалации». Однако постоянные вылазки террористов вынудили армию САР пресекать провокации и освобождать территории, с которых слишком часто велись обстрелы мирных населенных пунктов. С тех пор осталась лишь одна зона деэскалации — идлибская. Она также включает в себя некоторые территории провинций Хама, Алеппо и Латакия.



В сентябре 2018 года между РФ и Турцией было заключено соглашение по Идлибу. Решено, что в идлибской зоне деэскалации будут размещены 12 турецких наблюдательных пунктов. В гибели своих военных, несших службу на этих пунктах, Анкара и обвиняет Дамаск. Умалчивая при этом, что сама не соблюдает взятых на себя обязательств по разоружению террористов, находящихся в провинции.



Более того, Турция, забыв о былых разногласиях с США, обращается за помощью именно туда. Так, министр обороны этой страны Хулуси Акар заявил, что ждет «конкретной поддержки» от США и НАТО.



Между тем сирийская армия, несмотря на тяжелые потери, уверенно освобождает территорию провинции Идлиб. В частности, под контроль был взят стратегически важный город Саракиб.



Вся истерия, поднятая Эрдоганом, имеет цель не допустить окончательного разгрома террористических группировок на сирийской территории. Что неудивительно. Лишь иногда, на переговорах с Россией, турецкое руководство использует миротворческую риторику, а перерывах между переговорами Анкара грозит Дамаску страшными карами.



И ладно бы, если просто грозила. Но речь идет о прямой поддержке боевиков. В этом свете гибель турецких военных выглядит сознательной провокацией — намеренно подставить их под удар, чтобы теперь наносить удары по сирийским позициям, ставить ультиматумы и обращаться за поддержкой к США и НАТО.



Какую позицию займет Североатлантический альянс, даже и гадать не нужно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции осудил Сирию за «жестокое применение насилия» и «чудовищные нападения на гражданское население». Ничего нового — такие же выражения, с намеренным нагнетанием эмоций, слышны в течение всего сирийского конфликта, начиная с 2011 года. А с 2015 года на Западе напирают еще и на то, что Россия, поддерживая Дамаск, также виновна в этом «жестоком насилии».



Не отличаются оригинальностью и США. Так, постоянный представитель этой страны при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заверила Турцию в поддержке. А спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри во время поездки в Анкару сказал, будто бы Россия и Сирия несут угрозу турецким войскам в Идлибе!







Как только разгром террористических группировок в провинции Идлиб стал реальным, между Вашингтоном и Анкарой как будто прекратились былые разногласия. Они вновь выступают единым фронтом.



Позиция Сирии и России

Сирийский МИД вновь подчеркнул, что военные Турции находятся в стране незаконно.



Турецкий режим несет всю полноту ответственности за последствия этого присутствия,

— сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, а также заявлено, что армия САР продолжит выполнение конституционных обязанностей по борьбе с терроризмом.



Что касается России, то официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга обвинила Анкару в нарушении сочинского меморандума, а также в переброске на территорию Сирии (и Ливии) террористических группировок.



Весь вопрос в том, удастся ли спасти пресловутый астанинский формат. Судя по обстановке, он трещит по швам, и все усилия трех лет могут отправиться на свалку. Однако Захарова выразила осторожный оптимизм:



Мы рассчитываем, что в предстоящий период российские и турецкие представители продолжат работу по выработке комплексного решения проблемы Идлиба.

Остается главный вопрос: как утихомирить разбушевавшегося турецкого «султана» и возможно ли это вообще? Пока можно увидеть, что все дружественные шаги Москвы в его сторону — и фактическое прощение гибели российского летчика Олега Пешкова, и спасение Эрдогана от попытки госпереворота в июле 2016 года, и сотрудничество в сфере поставок военной техники, — не были оценены по достоинству. Сколько Эрдогана не корми, он все равно смотрит в сторону Вашингтона и НАТО. Обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб ставит Ближний Восток под угрозу еще более серьезного конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыплет неприкрытыми угрозами в адрес Сирии. Дело дошло до прямых боестолкновений между сирийскими и турецкими военными. За последнее время их уже два: 3 и 10 февраля. Как заявляют в столице Турции, в ответ были нанесены удары по 115 сирийским целям и убиты десятки солдат САР.Эрдоган обвиняет официальный Дамаск в убийстве мирного населения провинции Идлиб (что, впрочем, давно уже стало традицией) и в гибели по меньшей мере 14 и ранениях 45 военнослужащих турецкой армии. А также — в стремлении... освободить территорию вышеуказанной провинции (какое страшное обвинение: сирийская армия желает освободить сирийские земли!)Более того, инсинуации Анкары адресованы уже не только соседней многострадальной стране, но и России — дескать, она тоже принимает участие в нападениях на мирное население Идлиба.Эрдоган угрожает, что намерен сбивать любой самолет, который, по его мнению, будет атаковать населенные пункты сирийской провинции. К тому же он не исключает нападений на позиции сирийской армии и вне зоны деэскалации. По сути, речь идет о том, что турецкий руководитель желал бы осуществить прямую агрессию против любого сирийского города, включая и Дамаск.Такие угрозы звучат из уст Эрдогана. Он утверждает, что его страна пыталась действовать «в рамках сочинских соглашений», но другие стороны не держат слова.Как известно, на переговорах между Россией, Ираном и Турцией в рамках астанинского формата в мае 2017 года удалось договориться о создании четырех «зон деэскалации». Однако постоянные вылазки террористов вынудили армию САР пресекать провокации и освобождать территории, с которых слишком часто велись обстрелы мирных населенных пунктов. С тех пор осталась лишь одна зона деэскалации — идлибская. Она также включает в себя некоторые территории провинций Хама, Алеппо и Латакия.В сентябре 2018 года между РФ и Турцией было заключено соглашение по Идлибу. Решено, что в идлибской зоне деэскалации будут размещены 12 турецких наблюдательных пунктов. В гибели своих военных, несших службу на этих пунктах, Анкара и обвиняет Дамаск. Умалчивая при этом, что сама не соблюдает взятых на себя обязательств по разоружению террористов, находящихся в провинции.Более того, Турция, забыв о былых разногласиях с США, обращается за помощью именно туда. Так, министр обороны этой страны Хулуси Акар заявил, что ждет «конкретной поддержки» от США и НАТО.Между тем сирийская армия, несмотря на тяжелые потери, уверенно освобождает территорию провинции Идлиб. В частности, под контроль был взят стратегически важный город Саракиб.Вся истерия, поднятая Эрдоганом, имеет цель не допустить окончательного разгрома террористических группировок на сирийской территории. Что неудивительно. Лишь иногда, на переговорах с Россией, турецкое руководство использует миротворческую риторику, а перерывах между переговорами Анкара грозит Дамаску страшными карами.И ладно бы, если просто грозила. Но речь идет о прямой поддержке боевиков. В этом свете гибель турецких военных выглядит сознательной провокацией — намеренно подставить их под удар, чтобы теперь наносить удары по сирийским позициям, ставить ультиматумы и обращаться за поддержкой к США и НАТО.Какую позицию займет Североатлантический альянс, даже и гадать не нужно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции осудил Сирию за «жестокое применение насилия» и «чудовищные нападения на гражданское население». Ничего нового — такие же выражения, с намеренным нагнетанием эмоций, слышны в течение всего сирийского конфликта, начиная с 2011 года. А с 2015 года на Западе напирают еще и на то, что Россия, поддерживая Дамаск, также виновна в этом «жестоком насилии».Не отличаются оригинальностью и США. Так, постоянный представитель этой страны при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заверила Турцию в поддержке. А спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри во время поездки в Анкару сказал, будто бы Россия и Сирия несут угрозу турецким войскам в Идлибе!Как только разгром террористических группировок в провинции Идлиб стал реальным, между Вашингтоном и Анкарой как будто прекратились былые разногласия. Они вновь выступают единым фронтом.Сирийский МИД вновь подчеркнул, что военные Турции находятся в стране незаконно.— сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, а также заявлено, что армия САР продолжит выполнение конституционных обязанностей по борьбе с терроризмом.Что касается России, то официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга обвинила Анкару в нарушении сочинского меморандума, а также в переброске на территорию Сирии (и Ливии) террористических группировок.Весь вопрос в том, удастся ли спасти пресловутый астанинский формат. Судя по обстановке, он трещит по швам, и все усилия трех лет могут отправиться на свалку. Однако Захарова выразила осторожный оптимизм:Остается главный вопрос: как утихомирить разбушевавшегося турецкого «султана» и возможно ли это вообще? Пока можно увидеть, что все дружественные шаги Москвы в его сторону — и фактическое прощение гибели российского летчика Олега Пешкова, и спасение Эрдогана от попытки госпереворота в июле 2016 года, и сотрудничество в сфере поставок военной техники, — не были оценены по достоинству. Сколько Эрдогана не корми, он все равно смотрит в сторону Вашингтона и НАТО. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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