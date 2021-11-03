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Турецкий эксперт: Россия "прибьет" Грецию из-за расширения территории в Эгейском море

03 ноября 2021, 21:00  •  188 • Политика
Фото: Impact Press Group / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Экс-генерал уверен, что Москва не оставит без внимания спор Афин и Анкары
В интервью греческому изданию Greek City Times политический аналитик, генерал в отставке Эрдоган Каракуш высказал мнение о том, что может произойти при попытке Греции расширить свои территориальные воды в Эгейском море до 12 миль.
Аналитик уверен, что действия Афин не останутся незамеченными в Москве. Каракуш считает, что камнем преткновения станет нежелание России постоянно запрашивать у греков разрешение на проход через проливы. Эксперт полагает, что когда Афины решатся заявить о расширении, то Москва "прибьет" Грецию. 
Однако недавно глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Греция имеет право на расширение территориальных вод, согласно действующему международному морскому кодексу, и Москва не собирается этому препятствовать. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при решении спора о принадлежности территориальных вод между двух государств, нужно обсуждать эту тему с помощью диалога, соблюдая интересы всех сторон. Особенно это важно, когда притязания одной страны противоречат интересам другой, но являются законными по Конвенции по морскому праву. 
Многолетний конфликт в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией обострился в прошлом году из-за вторжения Анкары в исключительную экономическую зону Кипра.

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