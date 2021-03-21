Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич высказалась о выходе Анкары из Стамбульской конвенции по правам женщин. Турецкий демарш против чуждых ценностей обернулся призывами и угрозами.

Парламентская ассамблея и Комитет министров Совета Европы распространили совместное заявление. В нём упоминается, что Конвенция СЕ направлена на борьбу с домашним насилием и насилием в отношении женщин. Европейцы выразили сожаление о принятом президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом решении выйти из соглашения.

Глава МИД Германии, председатель Комитета министров СЕ Хайко Маас и председатель Парламентской ассамблеи СЕ Хендрик Дамс призвали Турцию "не ослаблять международную систему защиты женщин от насилия".

Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич раскритиковала решение Анкары. По её мнению, выход из соглашения - это шаг назад для Турции и подрыв защиты женщин не только в этой стране, но и в Европе.

Мнением поделился и президент США Джо Байден. Он назвал выход Турции из Конвенции внезапным и необоснованным и выразил "глубокое разочарование".

По мнению учредителя Царьграда Константина Малофеева, Стамбульская и прочие конвенции насаждают чуждые ценности. Турецкое общество вполне способно защитить права женщин самостоятельно.