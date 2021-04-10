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Турецкий Bayraktar взмыл в небо над Украиной - СМИ

10 апреля 2021, 21:00  •  117 • Политика
Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar взмыл в небо над Украиной. Подтверждения из официальных источников пока нет, но маршрут БПЛА отследили.
Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником. Его производят в Турции. Над Незалежной пролетал БПЛА, который принадлежит украинской армии.
По данным РИА "Новости", ссылающегося на украинские СМИ, беспилотный летательный аппарат поднялся в небо где-то на юге Украины, а затем пролетел над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями. Затем он повернул обратно и приземлился в точке взлёта.
С какой целью производился полёт, неизвестно. Официально полёт турецкого Bayraktar не подтверждён.
В конце прошлого месяца Bayraktar TB2 турецкого производства были замечены над Чёрным морем. Ранее принадлежащие Украине БПЛА этого типа участвовали в стратегических учениях "Объединённые усилия - 2020".
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обнародовал данные разведки. Установлено, что на территорию Донбасса прибыли украинские праворадикалы. Целью боевиков, которая согласована со Службой безопасности Украины, являются провокационные обстрелы Донецкой народной республики. Прибывшие хорошо экипированы и вооружены.

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