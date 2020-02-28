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Турецкие военные погибли в местах наступления боевиков

28 февраля 2020, 18:24  •  163 • В России

Ситуация в Идлибе стала одной из главных тем Совета безопасности, на котором Владимир Путин подробно обсудил произошедшее в последние несколько дней в Сирии. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участниками было отмечено, что по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущение их террористической активности. Турецкая сторона взяла на себя ответственность и за предупреждение агрессивных действий в отношении российских военных объектов.

- Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля, - констатировал Песков.

На Совбезе отдельно было отмечено, что в ходе наступательных операций сирийской армии против террористов Россия сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах.

Путин и Совбез обсудили ситуацию в Идлибе."Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии", - сказал официальный представитель Кремля

- Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности, - заявил пресс-секретарь президента России. - Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего советского союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала.

Обстрел турецких военных в Сирии
Infogram

Фактически это был официальный ответ Москвы на все обвинения Анкары и в адрес России, и в адрес Сирии. Об этом ранее шла речь и в телефонном разговоре Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана.

- Участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, - отреагировал Песков на ночной митинг у российского консульства в Стамбуле с оскорблениями в адрес России.

Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.

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