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Турецкие военные подверглись нападению в Сирии: Есть жертвы, но Анкара молчит
06 апреля 2021, 21:40 • 44 • В мире
Турецкие военные подверглись нападению на севере Сирии. Со стороны турецкой армии есть жертвы и пострадавшие, но Анкара пока молчит.
Два мощных взрыва прогремели во вторник возле турецкой военной базы на севере Сирии. Инцидент произошёл в районе города Телль-Тамера, который расположен в сирийской провинции Хасака.
Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате происшествия "погибли и пострадали 10 турецких военных". При этом журналисты не стали уточнять точное число погибших и пострадавших. Турция пока не комментирует ситуацию.
Напомним, что Турция провела в Сирии уже три военные операции, целью которых является борьба с сирийскими курдами и боевиками. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил незаконным, поскольку у Анкары нет ни разрешения сирийских властей на проведение операций, ни мандата Совбеза ООН.
На таком же положении находятся американцы, которые тоже держат в Сирии военный контингент. США оправдывают своё военное присутствие необходимостью защищать сирийские месторождения нефти от боевиков. При этом Дамаск утверждает, что американцы с курдами сами добывают сирийскую нефть и вывозят её контрабандой за рубеж.
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