Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Главная / В мире

Турецкие военные подверглись нападению в Сирии: Есть жертвы, но Анкара молчит

06 апреля 2021, 21:40  •  44 • В мире
Турецкие военные подверглись нападению на севере Сирии. Со стороны турецкой армии есть жертвы и пострадавшие, но Анкара пока молчит.
Два мощных взрыва прогремели во вторник возле турецкой военной базы на севере Сирии. Инцидент произошёл в районе города Телль-Тамера, который расположен в сирийской провинции Хасака.
Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате происшествия "погибли и пострадали 10 турецких военных". При этом журналисты не стали уточнять точное число погибших и пострадавших. Турция пока не комментирует ситуацию.
Напомним, что Турция провела в Сирии уже три военные операции, целью которых является борьба с сирийскими курдами и боевиками. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил незаконным, поскольку у Анкары нет ни разрешения сирийских властей на проведение операций, ни мандата Совбеза ООН.
На таком же положении находятся американцы, которые тоже держат в Сирии военный контингент. США оправдывают своё военное присутствие необходимостью защищать сирийские месторождения нефти от боевиков. При этом Дамаск утверждает, что американцы с курдами сами добывают сирийскую нефть и вывозят её контрабандой за рубеж.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 18:00
Бегство в Польшу и вечная ненависть: Украинский ведущий рассказал о реальной ситуации в стране
06 апреля 2021, 03:20
Украину сразила "эпидемия безответственности": Выход лишь один – политик
06 апреля 2021, 01:30
Войска у границ Украины не дают покоя Госдепу: США потребовали объяснений от Москвы
06 апреля 2021, 01:30
В скандальном суде над продюсером Вайнштейном вскрылись грубые просчёты
06 апреля 2021, 03:20
Тележурналисты показали наркотик в вакцине от COVID: Химик оценил остроумие
06 апреля 2021, 16:10
Мэр Львова отказался от покупки белорусских МАЗов, чем насмешил соцсети
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
05 апреля 2021, 13:35
Обеспечить безопасность каждого: Кремль сделал заявление по Донбассу
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.