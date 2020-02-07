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Турецкие военные опять не явились. Россия вновь в одиночку провела патрулирование в Сирии

07 февраля 2020, 13:24  •  84 • Политика
Российские военные вновь сами патрулировали Сирию из-за неявки турецких коллег. Это уже второй раз на этой неделе, когда происходит такая ситуация.
Второй раз за неделю военным России в одиночку пришлось патрулировать Сирию из-за того, что турецкие военные опять не явились. Об этом рассказал в четверг, 6 февраля, глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Речь идёт о патрулировании сирийской провинции Хасеке. Подразделения российской военной полиции должны были провести его совместно с турецкими коллегами, однако те не явились. В результате военные России провели патруль в одиночку.
В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование, - сообщил генерал-майор Юрий Боренков.
Напомним, что аналогичный инцидент произошёл в понедельник, 3 февраля. Тогда турецкие военные также не явились на запланированное совместное патрулирование. Как и сейчас, российские военные сделали всё своими силами.

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