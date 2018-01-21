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Турецкие танки поддержали наступление сирийской оппозиции в Африне

21 января 2018, 14:39  •  108 • Политика
Пока что неясно, ведут ли они огонь с турецкой территории или вошли в район.
Турецкие танки оказали огневую поддержку наступлению боевиков оппозиционной сирийской группировки "Сирийская свободная армия". Сообщается, что наступление ССА ведется в районе Африн, передает телеканал NTV в воскресенье.
Пока что остается неясным, вошли ли танки в сам Африн или ведут огонь с территории Турции. Ранее стало известно, что ССА начали широкомасштабную операцию в районе Африн.
Целью операции названы курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС). Кроме того, сирийские боевики атаковали силы партии "Демократический союз" (ДС).
В субботу Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь", целью которой являются курдские формирования в районе Африн. В регионе находится около 1,5 миллионов сирийских курдов, которых Анкара причисляет к террористам.

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