|
Турецкие танки поддержали наступление сирийской оппозиции в Африне
21 января 2018, 14:39 • 108 • Политика
Пока что неясно, ведут ли они огонь с турецкой территории или вошли в район.
Турецкие танки оказали огневую поддержку наступлению боевиков оппозиционной сирийской группировки "Сирийская свободная армия". Сообщается, что наступление ССА ведется в районе Африн, передает телеканал NTV в воскресенье.
Пока что остается неясным, вошли ли танки в сам Африн или ведут огонь с территории Турции. Ранее стало известно, что ССА начали широкомасштабную операцию в районе Африн.
Целью операции названы курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС). Кроме того, сирийские боевики атаковали силы партии "Демократический союз" (ДС).
В субботу Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь", целью которой являются курдские формирования в районе Африн. В регионе находится около 1,5 миллионов сирийских курдов, которых Анкара причисляет к террористам.
Подпишитесь на нас
108
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 января 2018, 11:24
|
15 января 2018, 08:39
|
18 января 2018, 16:56
|
15 января 2018, 09:09
|
17 января 2018, 06:39
|
20 января 2018, 09:24
|
20 января 2018, 06:09