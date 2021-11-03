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Турецкие СМИ заявили о панике в России из-за "Байрактаров" в Донбассе

03 ноября 2021, 19:15  •  10 • Политика
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Турки своеобразно восприняли слова Владимира Путина
Турецкие журналисты и читатели считают, что появление в Донбассе беспилотников "Байрактар", произведенных в их стране, и успех этого оружия напугали российское руководство. Поводом для таких мыслей стали слова главы РФ Владимира Путина на встрече с представителями Минобороны и ВПК в Сочи.
Президент России рассказал об эффективности и потенциальной опасности БПЛА. В конце своей речи лидер отметил: "Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно".
Тем не менее, не все услышали это заключение. Турецкое издание Haber7 опубликовало статью, в которой сообщается о якобы царящей в российской администрации панике из-за появившихся в зоне конфликта на Донбассе беспилотников "Байрактар" турецкого производства. Напомним, оружие применила украинская армия. Мнение редакции поддержали и читатели издания. В комментариях неоднократно появлялись слова о трусости и позоре России. "Похоже, действительно, испугались, стыдно", – пишут интернет-пользователи. 
Однако официальное руководство Турции не поддерживает такую точку зрения. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на саммите G20 при общении с журналистами подчеркнул, что любое проданное оружие уже нельзя назвать "турецким, российским или украинским". Он также подчеркнул, что Турция тоже сталкивается с применением оружия, в том числе и российского производства, однако не считает это поводом обвинять Россию в чем-либо и призывает Украину перестать акцентировать внимание на стране-производителе оружия.

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