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Турецкие СМИ вновь "нашли" ЧВК "Вагнер" в Ливии

25 мая 2020, 21:55  •  91 • Политика
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии сообщило о том, что более 1,5 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" покинули зону боевых действий на западе страны. Об этом в понедельник сообщил представитель штаба командования армии ПНС Ливии Мухаммед Кунун.
Он заявил, что наёмники, которые якобы воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), улетели на двух военно-транспортных самолётах. Об их текущем местоположении пока ничего не известно, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Напомним, что ПНС было создано после 2011 года, когда мятежники, поддерживаемые западными силами, свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В прошлом году верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, считающий власть ПНС нелегитимной, повёл войска на Триполи.
В это противостояние вмешался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который открыто поддержал ПНС и предоставил Триполи военную поддержку. При этом некоторые турецкие СМИ стали писать о присутствии в Ливии ЧВК "Вагнер". Впоследствии Эрдоган использовал этот довод для оправдания военного вмешательства со стороны Турции. Как сообщает портал Ura.ru, в декабре прошлого года Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы находится более 2 тыс. бойцов "Вагнера".

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