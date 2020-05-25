Турецкие СМИ вновь "нашли" ЧВК "Вагнер" в Ливии

Он заявил, что наёмники, которые якобы воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), улетели на двух военно-транспортных самолётах. Об их текущем местоположении пока ничего не известно, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, что ПНС было создано после 2011 года, когда мятежники, поддерживаемые западными силами, свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В прошлом году верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, считающий власть ПНС нелегитимной, повёл войска на Триполи.