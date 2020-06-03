Турецкие СМИ "трубят" об обострении в Ливии: Хафтар лишился ключевых позиций под Триполи

По данным турецкого издания Anadolu, бандформирования так называемого Правительства национального согласия Ливии нанесли военное поражение отрядам Халифы Хафтара.

Утверждается, что бойцы ПНС отбили стратегически значимые позиции неподалёку от базы Йермук. Таким образом, им удалось укрепиться в окрестностях Ремле, рядом с международным аэропортом Триполи.

Кроме того, как утверждают в штабе военной операции ПНС "Гнев вулкана", самолёты Правительства национального согласия ведут бомбардировки опорных пунктов войск Хафтара около населённых пунктов Гарьян и Эсабия.

Ранее в отрядах Хафтара передали, что ими был восстановлен контроль над Аль-Асабией, которая находится в 100 км от ливийской столицы.

Напомним, ситуация в североафриканской стране накалилась из-за того, что представители ЛНА в прошлом месяце объявили о принятии на себя всей полноты власти в государстве.