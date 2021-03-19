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Турецкие СМИ: "Путин – ахиллесова пята Вашингтона"
19 марта 2021, 03:35 • 98 • В мире
"Ахиллесовой пятой Вашингтона" и "убийцей США" называют президента России Владимира Путина в Турции. Обозреватель Беркан Тутар пишет о скандальном высказывании Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
Турецкая пресса на днях проанализировала высказывание президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. В частности, американский лидер называет главу России "убийцей США" и "ахиллесовой пятой Вашингтона".
Как пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Беркан Тутар, Байден доказал всему миру, что он человек дела и слова одновременно: во время инаугурации он заявлял, что все вопросы будут решать только дипломатическим путём, а через некоторое время после восхождения на пост стал оскорблять коллег, в частности Путина.
Автор статьи подводит читателя к тому, что Байден, как и его страна боится Путина, поэтому позволяет себе опускаться до оскорблений. По мнению Тутара, лидер России добился того, что гегемонии Америки наступает конец.
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