Турецкие СМИ: "Путин – ахиллесова пята Вашингтона"

"Ахиллесовой пятой Вашингтона" и "убийцей США" называют президента России Владимира Путина в Турции. Обозреватель Беркан Тутар пишет о скандальном высказывании Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

Турецкая пресса на днях проанализировала высказывание президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. В частности, американский лидер называет главу России "убийцей США" и "ахиллесовой пятой Вашингтона".

Как пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Беркан Тутар, Байден доказал всему миру, что он человек дела и слова одновременно: во время инаугурации он заявлял, что все вопросы будут решать только дипломатическим путём, а через некоторое время после восхождения на пост стал оскорблять коллег, в частности Путина.

Автор статьи подводит читателя к тому, что Байден, как и его страна боится Путина, поэтому позволяет себе опускаться до оскорблений. По мнению Тутара, лидер России добился того, что гегемонии Америки наступает конец.