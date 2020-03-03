Турецкие СМИ ищут виноватых в идлибском конфликте • 148 • Аналитика

Отношения России и Турции в свете конфликта в Идлибе и предстоящей встречи Путина и Эрдогана остаются одной из главных тем для обсуждения для турецких средств массовой информации.



Встреча глав двух государств должна состояться в Москве 5 марта. Накануне предстоящих переговоров турецкие СМИ публикуют большое количество материалов о событиях в Сирии и непосредственно в Идлибе, занимаясь поисками виноватых в этом конфликте. При этом проправительственные СМИ Турции, разумеется, обвиняют Россию в дестабилизации ситуации в Идлибе, но делают это весьма аккуратно, с оглядкой на позицию официальных турецких властей. А эта позиция, как известно, заключается в возложении всей вины за гибель турецких военнослужащих на сирийскую сторону. Так, Фирдоус Булут цитирует Реджепа Эрдогана, заявившего, что у Турции нет особых проблем с Россией и Ираном в Идлибе.







В то же время многие турецкие авторы прибегают к очень жесткой риторике в отношении происходящих в Сирии событий. Так, в Sabah публицист Хасан Басри Ялын пишет, что Идлиб – сфера непосредственных интересов Турции, и если враги турецкого государства собираются вести там войну на истощение, то Анкара готова, и можно будет посмотреть, кто в итоге эту войну выиграет.



Также Ялын отмечает, что Турцию 100 лет назад не удалось стереть с карты мира, а сейчас турецкое государство уже не то, каким было после распада Османской империи, и сможет защитить свои интересы. Другой автор, Керем Алкин, считает, что политика Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке направлена на обеспечение «глобальной стабильности».



Автор Daily Sabah Хаккы Оджал более резок в своей статье, которая, правда, вышла чуть раньше, но зато наглядно передает позицию официозной турецкой прессы. Оджал сравнивает Башара Асада с насекомым, которое ближе к концу жизни становится более агрессивным, и напоминает, что Владимир Путин сам подписывал соглашение о присутствии турецких военных на сирийской территории. Также Оджал подчеркивает, что режим в Сирии не должен быть одноконфессиональным.



Очевидно, журналист имеет в виду доминирование алавитской элиты, к которой принадлежит сам Башар Асад, над арабо-суннитским большинством сирийского населения.



В конце статьи Оджал делает вывод:



Все заинтересованные стороны должны знать турецкую версию пословицы: «Когда к лисе приходит смерть, она идет ко льву».

И лев, очевидно, в понимании турецкого журналиста, — Турция.



Примечательно, что на фоне воинственной риторики по поводу событий в Сирии в Daily Sabah выходит статья «Крым: история дважды украденного полуострова». О Крыме турецкие СМИ и политики любят вспоминать тогда, когда надо уязвить Россию.



Но не стоит считать, что вся турецкая общественность находится в восторге от действий Эрдогана в Идлибе. Так, автор Evrensel Юсуф Караташ критикует Эрдогана, который, по его мнению, позволяет манипулировать собой и России, и США.



Вчера «друг Путин», чтобы настроить Турцию против США разрешил проводить операции в Сирии, продал Турции систему противовоздушной обороны С-400, а сегодня «друг Трамп» и НАТО, которых Турция зовет на помощь, с целью сдержать своего конкурента, набравшего силу в регионе (на Ближнем Востоке), рассчитывают передать Турции «Пэтриот» и стравить ее еще больше с Сирией и Россией в Идлибе,

— отмечает Караташ.



Гювен Озтан критикует власти Турции за гибель турецких военнослужащих в Идлибе. Власти, по его мнению, ничего не делают для того, чтобы снизить потери в Сирии и вообще предотвратить кровопролитие.



Сегодня ещё один турецких военнослужащий погиб в ходе операции в Сирии.







Как видим, в своих оценках ситуации в САР и взаимоотношений России и Турции турецкие средства массовой информации довольно противоречивы. Все зависит от политической направленности конкретного издания, тем более что в Турции достаточно политических сил, настроенных оппозиционно по отношению к Реджепу Эрдогану. Политика турецкого президента не по душе и ортодоксальным кемалистам, и левым, и леводемократическим силам, представляющим интересы национальных меньшинств. Отношения России и Турции в свете конфликта в Идлибе и предстоящей встречи Путина и Эрдогана остаются одной из главных тем для обсуждения для турецких средств массовой информации.Встреча глав двух государств должна состояться в Москве 5 марта. Накануне предстоящих переговоров турецкие СМИ публикуют большое количество материалов о событиях в Сирии и непосредственно в Идлибе, занимаясь поисками виноватых в этом конфликте. При этом проправительственные СМИ Турции, разумеется, обвиняют Россию в дестабилизации ситуации в Идлибе, но делают это весьма аккуратно, с оглядкой на позицию официальных турецких властей. А эта позиция, как известно, заключается в возложении всей вины за гибель турецких военнослужащих на сирийскую сторону. Так, Фирдоус Булут цитирует Реджепа Эрдогана, заявившего, что у Турции нет особых проблем с Россией и Ираном в Идлибе.В то же время многие турецкие авторы прибегают к очень жесткой риторике в отношении происходящих в Сирии событий. Так, в Sabah публицист Хасан Басри Ялын пишет, что Идлиб – сфера непосредственных интересов Турции, и если враги турецкого государства собираются вести там войну на истощение, то Анкара готова, и можно будет посмотреть, кто в итоге эту войну выиграет.Также Ялын отмечает, что Турцию 100 лет назад не удалось стереть с карты мира, а сейчас турецкое государство уже не то, каким было после распада Османской империи, и сможет защитить свои интересы. Другой автор, Керем Алкин, считает, что политика Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке направлена на обеспечение «глобальной стабильности».Автор Daily Sabah Хаккы Оджал более резок в своей статье, которая, правда, вышла чуть раньше, но зато наглядно передает позицию официозной турецкой прессы. Оджал сравнивает Башара Асада с насекомым, которое ближе к концу жизни становится более агрессивным, и напоминает, что Владимир Путин сам подписывал соглашение о присутствии турецких военных на сирийской территории. Также Оджал подчеркивает, что режим в Сирии не должен быть одноконфессиональным.Очевидно, журналист имеет в виду доминирование алавитской элиты, к которой принадлежит сам Башар Асад, над арабо-суннитским большинством сирийского населения.В конце статьи Оджал делает вывод:И лев, очевидно, в понимании турецкого журналиста, — Турция.Примечательно, что на фоне воинственной риторики по поводу событий в Сирии в Daily Sabah выходит статья «Крым: история дважды украденного полуострова». О Крыме турецкие СМИ и политики любят вспоминать тогда, когда надо уязвить Россию.Но не стоит считать, что вся турецкая общественность находится в восторге от действий Эрдогана в Идлибе. Так, автор Evrensel Юсуф Караташ критикует Эрдогана, который, по его мнению, позволяет манипулировать собой и России, и США.— отмечает Караташ.Гювен Озтан критикует власти Турции за гибель турецких военнослужащих в Идлибе. Власти, по его мнению, ничего не делают для того, чтобы снизить потери в Сирии и вообще предотвратить кровопролитие.Сегодня ещё один турецких военнослужащий погиб в ходе операции в Сирии.Как видим, в своих оценках ситуации в САР и взаимоотношений России и Турции турецкие средства массовой информации довольно противоречивы. Все зависит от политической направленности конкретного издания, тем более что в Турции достаточно политических сил, настроенных оппозиционно по отношению к Реджепу Эрдогану. Политика турецкого президента не по душе и ортодоксальным кемалистам, и левым, и леводемократическим силам, представляющим интересы национальных меньшинств. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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