Турецкие отели начали закрывать из-за главной "фишки"

Из-за пандемии были изменены правила обслуживания в турецких отелях, однако некоторые из них всё же на свой страх и риск используют главную "фишку". Теперь места размещения туристов начали закрывать.

"Шведский стол" до пандемии встречался практически во всех отелях Турции и позиционировался как "фишка" полноценного отдыха - удобный сервис, экономия времени, разнообразное питание. Но потом власти заставили поменять привычную схему обслуживания. Отдыхающие должны были говорить официанту, какой продукт и в каком количестве хотят, а накладывали его сотрудники ресторанов в масках и перчатках.

Недавно в СМИ попала информация, что не во всех отелях строго придерживаются этого распоряжения властей. Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр рассказал, что в сертификацию безопасного туризма изменения не вносились.

Министерство культуры и туризма Турции регулярно проверяют отели. Если обнаруживаются нарушения, то выписывается штраф. В случае повторения ситуации и дальнейшего нарушения установленных норм, отелю гостиничному предприятию грозит закрытие.

"На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты", – сообщил Чорабатыр РИА Новости.