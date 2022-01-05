Турецкие манёвры: как Анкара пытается включиться в урегулирование ситуации на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили координацию действий в контексте ситуации вокруг Украины, подчеркнув важность взаимодействия в связи с «угрозой российской эскалации». Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. Кроме того, главы дипломатий в ходе беседы затронули возможности углубления сотрудничества в рамках НАТО. Эксперты отмечают, что Турция в последнее время активизировала попытки принять участие в решении украинского вопроса. Однако вряд ли Анкара собирается помогать Киеву, отмечают источники RT в украинских политических кругах.

Главы Госдепартамента США и МИД Турции Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу во время телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины. С таким заявлением выступил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили важность дальнейшей координации действий в отношении угрозы эскалации Россией ситуации на Украине», — говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте Госдепа.

Помимо этого, стороны затронули возможности сотрудничества как на двусторонней основе, так и в качестве союзников по НАТО «для решения вопросов, вызывающих общую обеспокоенность».

Услуги посредника

Турция в последнее время демонстрирует повышенный интерес к украинской теме. Анкара уже не в первый раз предпринимает попытки стать участником переговоров для разрешения ситуации на востоке страны. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о готовности выступить посредником между Киевом и Москвой.

«Наша позиция по ситуации на Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются… Турция готова к посредничеству», — цитировало Эрдогана 29 ноября 2021 года агентство «Анадолу».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AP

© Turkish Presidency Pool

Предложение турецкого лидера тогда положительно оценили в Киеве. Как заявил в тот же день в комментарии «РБК-Украина» советник главы офиса президента Михаил Подоляк, на Банковой «приветствуют усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке».

О готовности Украины сотрудничать с Турцией по урегулированию конфликта тогда же заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Однако, как отметил в беседе с журналистами 29 ноября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не видят необходимости в каких-либо посреднических усилиях по деэскалации напряжённости.

«Желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», — подчеркнул Песков.

В том же ключе высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Важным шагом на этом направлении мог бы стать его (Эрдогана. — RT) вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договорённости в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», — сказала дипломат на брифинге 1 декабря 2021 года.

При этом Захарова напомнила, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Однако сдержанная позиция Москвы не помешала Эрдогану повторить своё предложение позднее. Во время визита в Доху 8 декабря турецкий лидер ещё раз заявил о готовности внести «посильный вклад» в формирование каналов диалога с целью снижения напряжённости между Киевом и Москвой».

Как отмечают в офисе президента Украины, Владимир Зеленский турецкие инициативы воспринимает очень оптимистично, так как он считает, что ему удалось найти общий язык с Эрдоганом.

«Но не все в окружении Зеленского разделяют этот оптимизм. Турция хочет продемонстрировать свою значимость перед США и странами ЕС, но вряд ли Эрдоган поможет разрешить конфликт. И ещё вопрос, чьи интересы он будет отстаивать?», — сказал источник RT в офисе президента.

Источник RT в партии «Слуга народа» также считает, что было бы наивно полагать, что Турции стала интересна Украина сама по себе, а не как инструмент для достижения собственных целей.

«Президент Турции хочет лишь воспользоваться открывшимися возможностями и усилить своё влияние в регионе, а не помогать Украине разбираться с проблемами», — считает собеседник RT.

О возможном посредничестве Турции во внутриукраинском конфликте в партии «Батькивщина» и вовсе высказались с иронией.

«Уже весь мир занимается украинскими проблемами — от Германии до США. А теперь еще и Анкара хочет подключиться. Наивно полагать, что все они хотят защищать интересы Украины — каждая страна преследует свои цели. Удивительно, но такие простые и, казалось бы, очевидные вещи приходится растолковывать руководству страны. Если Эрдоган радушно принял Зеленского и рассказал пару сплетен, это не значит, что он готов во всём помогать Украине», — считает источник RT в партии «Батькивщина».

Своя игра

По мнению экспертов, Турция пытается использовать украинскую ситуацию в своих интересах. По мнению аналитиков, Анкара не намерена выбирать какую-либо одну сторону, поэтому балансирует между Россией и Украиной.

«Турция не хочет давать ложных надежд кому-либо. Турки как бы предупреждают всех, что выстраивание контактов с одним из игроков вовсе не подразумевает автоматического отказа от сотрудничества с другими, даже если между этими партнёрами Анкары вражда или противоречия», — пояснил в интервью RT директор Центра изучения новой Турции, востоковед Юрий Мавашев.

Примером тому может служить позиция, которую Турция заняла в отношении новых санкций против России, активно обсуждаемых западными странами в контексте якобы готовящегося нападения РФ на Украину. В частности, на встрече глав МИД НАТО в Риге 1 декабря 2021 года Мевлют Чавушоглу заявил, что очередные рестрикции не помогут урегулировать конфликт в Донбассе.

«Вместо санкций, например, следует использовать действенные механизмы сдерживания. Никто не сможет помочь Украине или любой другой стране посредством одних лишь санкций», — процитировала Чавушоглу турецкая газета Daily Sabah.

Вместе с тем на заседании Академии международной безопасности 24 декабря турецкий министр выступил с заявлением о том, что Анкара не станет «игнорировать близкие отношения с Украиной из-за обширных связей с Россией».

Кроме того, Турция является одним из поставщиков военного оборудования для Украины. В частности, в 2019 году Киев подписал соглашение с Анкарой о закупке партии ударных беспилотников Bayraktar TB2. При этом агентство Bloomberg, ссылаясь на данные своих источников в турецкой компании, заявило в начале декабря 2021 года, что в настоящее время Анкара готовит для Киева по меньшей мере ещё две дюжины БПЛА.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Legion-Media

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Вместе с тем Россия ранее предупредила Турцию о том, что подобное вооружение может быть использовано украинскими властями для дестабилизации ситуации в регионе. Тем более что 26 октября Генштаб Вооружённых сил Украины отчитался о первом боевом применении турецкого беспилотника в Донбассе.

В Анкаре отвергают критику в свой адрес, заявляя, что как только беспилотники попадают на Украину, они перестают быть турецкими.

«Хотя оно (вооружение. — RT) и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине... Турцию не за что винить в этой ситуации», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 31 октября 2021 года.

«Эксклюзивные отношения»

Опрошенные RT аналитики отмечают, что нынешний контакт Турции и США выгоден обеим сторонам. Вашингтон и Анкара заинтересованы в восстановлении отношений. При этом каждая страна преследует свои интересы.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, тема Украины позволяет сблизиться Анкаре и Вашингтону после разногласий из-за покупки Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Для Анкары этот разговор — повод продемонстрировать, что, несмотря на напряжённость в отношениях, она остаётся лояльным США партнёром.

«Можно даже говорить, что этот американо-турецкий формат по Украине означает выведение отношений двух стран на новый уровень. Это то, чего добивалась Анкара — эксклюзивных отношений с США, отдельного диалога в зоне Восточного Средиземноморья», — пояснил в беседе с RT Шаповалов.

Белый дом в Вашингтоне

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В свою очередь, Юрий Мавашев считает, что в украинском вопросе Соединённые Штаты больше заинтересованы в Турции, чем она в них.

«В интересах Вашингтона, учитывая усиливающиеся роль и значение Турции во многих регионах мира, выстраивать тесные контакты с Анкарой. Тем более что Белому дому почти нечего предложить Турции на фоне исключения республики из программы по совместному производству F-35. Так что здесь уже турки используют американцев», — отметил он в интервью RT.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что Турция ведёт свою игру, пытаясь включиться в украинскую тему и надеясь использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

«Турция лавирует между несколькими центрами силы. Эта линия уже не раз доказала свою эффективность и оправдала себя в глазах турецкого истеблишмента. При этом Анкара стремится не допустить усиления одного из международных игроков в черноморском регионе», — считает Мавашев.

И в данном случае, по словам эксперта, речь идёт не только о России, но и о Соединённых Штатах.

В свою очередь, Владимир Шаповалов напомнил, что интерес Турции к Украине объясняется идеей неоосманизма, которую всячески продвигают в Анкаре.

«Нынешнее руководство Турции вспоминает о том, что когда-то Чёрное море было османским, а южная часть Украины входила в состав Османской империи. В частности, речь идёт о Крыме, возвращение которого в состав РФ электорат Эрдогана воспринял с неудовольствием, так как полуостров и крымскотатарская диаспора там рассматривались как часть тюркского мира», — пояснил аналитик.

В связи с этим, считает Шаповалов, Киеву не стоит обольщаться насчёт истинных причин, по которым Анкара проявляет интерес к его делам.

«Турция в понимании Киева призвана заполнить вакуум силы, отсутствие реальных союзников. Однако я считаю, что это иллюзорная перспектива, так как Турция собирается Украину не защищать, а использовать для реализации своих великодержавных интересов», — резюмировал эксперт.