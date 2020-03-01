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Турецкие беспилотники в Идлибе: как их сбивает ПВО Сирии
01 марта 2020, 14:24 • 61 • Аналитика
Турция активно применяет беспилотники в боевых действиях в Идлибе. Но сирийские войска не менее успешно их сбивают. Эксперты строят догадки, какое оружие сирийцы используют против БПЛА турецкой армии.
29 февраля в провинции Идлиб сирийскими войсками были сбиты сразу два турецких беспилотных летательных аппарата. Первый беспилотник упал в районе Кафр Увейд, второй – у селения Кансафра. Тип сбитых беспилотников не уточняется.
Сегодня САА удалось сбить один из беспилотников Турции.
Несколькими днями ранее, 25 февраля, сирийцам удалось подбить и один из самых новых и дорогих турецких беспилотников. Беспилотный летательный аппарат TAI Anka-S, принадлежащий Военно-воздушным силам Турции, был сбит в небе над провинцией Идлиб. С помощью беспилотника турки планировали ударить по позициям Сирийской арабской армии в районе Маарзаф. Но просчитались – сирийцы сбили беспилотный летательный аппарат.
Кадры с места падения беспилотника показали по сирийскому телевидению. За время военного присутствия на сирийской территории было уничтожено большое количество танков, БТР и БМП турецкой армии. Так почему же гибель беспилотника так заинтересовала экспертов?
Начнем с того, что беспилотные летательные аппараты TAI Anka-S относятся к числу новейших БПЛА вооруженных сил Турции. Они поступили на вооружение только в 2018 году, а производит их компания Turkish Aerospace Industries (TAI). Изготовлен беспилотник из композитных материалов, способен развивать скорость до 200 км/час.
Всего Турция располагает примерно 10 подобными беспилотными летательными аппаратами, которые используются и в ударных, и в разведывательных целях: беспилотник, в зависимости от обстоятельств, можно снарядить как средствами наблюдения, так и малогабаритными бомбами. В Сирии, помимо Anka-S, Турция широко применяет для проведения атак с воздуха и другой беспилотный летательный аппарат - Bayraktar TB2.
Если внимательно ознакомиться с кадрами, распространенными сирийским телевидением, то создается впечатление, что беспилотник турецких ВВС был поражен ракетой, попавшей в его хвостовую часть. На том, что осталось от оперения, присутствуют следы копоти и небольших осколков, тогда как остальные части упавшего БПЛА имеют повреждения лишь от удара о землю.
Военный эксперт Юрий Лямин считает, что турецкий беспилотник могли сбить из переносного комплекса или самоходной установки «Стрела-10». Возможно, БПЛА по какой-либо причине снизился, после чего оказался в зоне досягаемости подобного оружия.
Такая точка зрения выглядит вполне обоснованной, учитывая, что на вооружении Сирийской арабской армии стоят ЗРК «Стрела-10», которые активно используются верными Башару Асаду войсками в боевых действиях. Зенитные ракетные комплексы размещают на гусеничной платформе. ЗРК имеет восемь ракет, способных поразить цель на высоте от 25 метров до 3,5 километров.
Для Турции, кстати, новый и довольно дорогостоящий беспилотный летательный аппарат не является «расходником»: если в ВВС действительно было всего 10 таких аппаратов, то теперь их уже 9, а новые поставки пока неизвестно, когда начнутся. Кстати, и в Ливии турецкие малые беспилотные летательные аппараты также легко сбиваются войсками Халифы Хафтара, что свидетельствует о высокой степени уязвимости БПЛА для любой армии, обладающей мало-мальски современными средствами противовоздушной обороны.
Тем не менее, Турция продолжает активно использовать беспилотники в атаках на позиции и войск Башара Асада в Сирии, и армии Халифы Хафтара в Ливии. Так, 29 февраля в районе сирийского города Саракиб с помощью беспилотных летательных аппаратов турки атаковали Сирийской арабской армии.
Турецкий аналитик Ерай Гёргюлю утверждает, что БПЛА Anka-S даже удалось обезвредить системы противовоздушной обороны «Панцирь» и «Бук» российского производства, прикрывающие позиции сирийских войск. Об этом пишет и польский автор Матеуш Зелонка. Правда, в сети обсуждаются некоторые странности видео - в частности, тип ЗРПК "Панцирь", не используемый сирийскими войсками.
Упор на беспилотники делается потому, что Россия и Сирия не открывают воздушное пространство для турецкой военной авиации, соответственно в Анкаре опасаются человеческих жертв и потерь техники в случае ударов средств сирийской противовоздушной обороны по самолетам ВВС Турции, если они окажутся в воздушном пространстве страны. Сегодня Дамаск и вовсе полностью закрывал воздушное пространство над Идлибом на фоне заявлений боевиков о сбитом Су-24. Минобороны России назвали эти заявления джихадистов фейковыми.
Илья Полонский
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