Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"С - смекалочка": США и "Талибан"* подписали мирное соглашен...
«Нужно платить по долгам»: как Украина пытается согласовать новый кредит от МВФ
Москалей утопить в море Лаптевых, а самим - в Третий рейх: Сатановский о реалиях...
«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственн...
Главная / Аналитика

Турецкие беспилотники в Идлибе: как их сбивает ПВО Сирии

01 марта 2020, 14:24  •  61 • Аналитика

Турция активно применяет беспилотники в боевых действиях в Идлибе. Но сирийские войска не менее успешно их сбивают. Эксперты строят догадки, какое оружие сирийцы используют против БПЛА турецкой армии.

29 февраля в провинции Идлиб сирийскими войсками были сбиты сразу два турецких беспилотных летательных аппарата. Первый беспилотник упал в районе Кафр Увейд, второй – у селения Кансафра. Тип сбитых беспилотников не уточняется.



Сегодня САА удалось сбить один из беспилотников Турции.



Несколькими днями ранее, 25 февраля, сирийцам удалось подбить и один из самых новых и дорогих турецких беспилотников. Беспилотный летательный аппарат TAI Anka-S, принадлежащий Военно-воздушным силам Турции, был сбит в небе над провинцией Идлиб. С помощью беспилотника турки планировали ударить по позициям Сирийской арабской армии в районе Маарзаф. Но просчитались – сирийцы сбили беспилотный летательный аппарат.

Кадры с места падения беспилотника показали по сирийскому телевидению. За время военного присутствия на сирийской территории было уничтожено большое количество танков, БТР и БМП турецкой армии. Так почему же гибель беспилотника так заинтересовала экспертов?

Начнем с того, что беспилотные летательные аппараты TAI Anka-S относятся к числу новейших БПЛА вооруженных сил Турции. Они поступили на вооружение только в 2018 году, а производит их компания Turkish Aerospace Industries (TAI). Изготовлен беспилотник из композитных материалов, способен развивать скорость до 200 км/час.


Всего Турция располагает примерно 10 подобными беспилотными летательными аппаратами, которые используются и в ударных, и в разведывательных целях: беспилотник, в зависимости от обстоятельств, можно снарядить как средствами наблюдения, так и малогабаритными бомбами. В Сирии, помимо Anka-S, Турция широко применяет для проведения атак с воздуха и другой беспилотный летательный аппарат - Bayraktar TB2.

Если внимательно ознакомиться с кадрами, распространенными сирийским телевидением, то создается впечатление, что беспилотник турецких ВВС был поражен ракетой, попавшей в его хвостовую часть. На том, что осталось от оперения, присутствуют следы копоти и небольших осколков, тогда как остальные части упавшего БПЛА имеют повреждения лишь от удара о землю.


Военный эксперт Юрий Лямин считает, что турецкий беспилотник могли сбить из переносного комплекса или самоходной установки «Стрела-10». Возможно, БПЛА по какой-либо причине снизился, после чего оказался в зоне досягаемости подобного оружия.

Такая точка зрения выглядит вполне обоснованной, учитывая, что на вооружении Сирийской арабской армии стоят ЗРК «Стрела-10», которые активно используются верными Башару Асаду войсками в боевых действиях. Зенитные ракетные комплексы размещают на гусеничной платформе. ЗРК имеет восемь ракет, способных поразить цель на высоте от 25 метров до 3,5 километров.


Для Турции, кстати, новый и довольно дорогостоящий беспилотный летательный аппарат не является «расходником»: если в ВВС действительно было всего 10 таких аппаратов, то теперь их уже 9, а новые поставки пока неизвестно, когда начнутся. Кстати, и в Ливии турецкие малые беспилотные летательные аппараты также легко сбиваются войсками Халифы Хафтара, что свидетельствует о высокой степени уязвимости БПЛА для любой армии, обладающей мало-мальски современными средствами противовоздушной обороны.

Тем не менее, Турция продолжает активно использовать беспилотники в атаках на позиции и войск Башара Асада в Сирии, и армии Халифы Хафтара в Ливии. Так, 29 февраля в районе сирийского города Саракиб с помощью беспилотных летательных аппаратов турки атаковали Сирийской арабской армии.



Турецкий аналитик Ерай Гёргюлю утверждает, что БПЛА Anka-S даже удалось обезвредить системы противовоздушной обороны «Панцирь» и «Бук» российского производства, прикрывающие позиции сирийских войск. Об этом пишет и польский автор Матеуш Зелонка. Правда, в сети обсуждаются некоторые странности видео - в частности, тип ЗРПК "Панцирь", не используемый сирийскими войсками.

Упор на беспилотники делается потому, что Россия и Сирия не открывают воздушное пространство для турецкой военной авиации, соответственно в Анкаре опасаются человеческих жертв и потерь техники в случае ударов средств сирийской противовоздушной обороны по самолетам ВВС Турции, если они окажутся в воздушном пространстве страны. Сегодня Дамаск и вовсе полностью закрывал воздушное пространство над Идлибом на фоне заявлений боевиков о сбитом Су-24. Минобороны России назвали эти заявления джихадистов фейковыми.
Илья Полонский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 16:54
Подавляя инакомыслие
29 февраля 2020, 12:24
Обстановка в Ливии: затишье перед бурей заканчивается
29 февраля 2020, 15:39
Провал на $50 000 000 000
28 февраля 2020, 23:24
События в Идлибе: Турция разворачивает ЗРК у границы, САА теснит боевиков на юге провинции
29 февраля 2020, 15:39
Что может прийти на смену привычному «Калашникову»: о перспективах стрелкового оружия
29 февраля 2020, 12:24
Политический вирус
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.