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Турецкая военная колонна попала под удар в Сирии: "Были 200-е и 300-е"
02 марта 2020, 17:35 • 100 • Политика
Борис Рожин сообщил, что турецкая военная колонна попала под удар в Сирии. По его словам, "были 200-е и 300-е".
Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин в личном телеграм-канале Сolonelcassad сообщил об ударе по турецкой военной колонне в Сирии.
"Ночью между Сармином и Кминасом под удар попала турецкая военная колонна, - пишет Рожин. - Были 200-е и 300-е, раненых вывозили вертолётами в Хатай, а также машинами скорой помощи через КПП на границе".
Кроме того, Рожин приводит комментарий бывшего посла Франции в Израиле Жерара Аро, который как нельзя лучше иллюстрирует позицию стран Запада и Европы в сирийском конфликте.
"То, что делает Турция, является единственным способом изменить расчёты Путина. Если мы хотим остановить наступление на Идлиб по соображениям безопасности и по гуманитарным соображениям, мы должны поддержать Турцию", - сказал Аро, дав понять, что понимает, его заявление не выглядит популярным.
Между тем российские представители в официальном заявлении ранее отметили, что не могут гарантировать безопасность турецкой авиации в небе над Сирией. Напомним, очередное обострение в Идлибе было отмечено на прошлой неделе. Кроме того, сообщалось, что боевики вместе с турецкими инструкторами обстреливают российские самолёты в Сирии. В начале марта состоятся переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, где в том числе будут обсуждаться детали инцидентов в Сирии.
Уже сейчас ясно, что Турция не выполнила сочинские договорённости, о чём Москва сообщила прямо.
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