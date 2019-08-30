Турецкая партия Кремля • 7 • Аналитика









Идлибска волость? Забирайте!

Сам состав наглядно показывает, что в первую очередь "султан Реджеп" приехал решать вопросы военно-технического, технического и технологического, а также экономического сотрудничества, но и политические вопросы тоже. Многие ожидали, что вовремя завершившийся, прямо к визиту, который был подгадан к открытию авиасалона МАКС в Жуковском, разгром "Латаминского выступа" в Сирии, станет одной из главных тем. Он, и дальнейшая судьба Идлиба, или, как его называют боевики и им сочувствующие, "Большого Идлиба". Так они зовут сам Идлиб, который полностью был под "зелеными" бандитами, и небольшие территории провинций Алеппо, Хама и Латакия, которые к нему примыкают. Впрочем, в Хаме теперь "зеленой чумы" нет, всех вышибли, и Идлиб теперь нельзя называть территорией, полностью находящейся под боевиками.



Различные, скажем так, сочувствующие террористам горячо и в красках живописали про то, какими сложными будут переговоры именно потому, что Эрдоган будет отчаянно торговаться за судьбу "зеленого пятна" на сирийской карте. Или даже будет угрожать Путину или ультиматум ему привезет. Как известно, Путину все регулярно привозят "черную метку", об этом любой украинской новостной сайт знает - Путин только не знает.



Но на деле, как и предполагалось, Эрдоган, безусловно, поторговался за темпы и масштабы сокращения вышеупомянутого "пятна", как и населяющих его террористов, но не был склонен придавать этому слишком уж большое значение. На итоговом брифинге он с пониманием воспринял речь своего российского коллеги о необходимости очищения Идлиба от террористов. В ответ российский лидер заявил, что понимает нужды Турции в обеспечении ее безопасности и положительно относится к созданию "зоны безопасности" вдоль границы - на территориях, занятых курдскими формированиями.



То есть, по сути, Эрдоган, понимая, что головы бородачей из бандгруппировок Россия и так заберет, с удовольствием сменял этот уже, практически, списанный им "актив" на головы "горячо любимых" курдов. Это если образно. К тому же, курды из SDF, даже несмотря на вывод значительной части сил США из Сирии, продолжают сохранять проамериканскую ориентацию, пусть она и не так крепка как прежде (многие в SDF, особенно арабы, уже начинают посматривать в сторону правительства), и начинают смотреть в сторону Дамаска и Хмеймима только тогда, когда слышат турецкую речь и видят турецкую технику. Стало быть, с чего нам их жалеть? Вот когда их в очередной раз отлупят при явном попустительстве Вашингтона - вот тогда можно будет и вмешаться.



Причем этот "обмен" был воспринят информресурсами боевиков как предательство. Эрдогана и так склоняют по-всякому, после проигрыша "Латаминской битвы", мол, не защитил, а был нам как отец родной. Продался, понимаете ли, Москве, за банку варенья. А теперь и вовсе пишут, как им отвратительно зрелище Эрдогана и Путина, кушающих "Коровку из Кореновки" на авиасалоне и обсуждающих продажу Турции истребителей и прочей военной техники. Самое любопытное, что такое же отношение и в Израиле. То ли там так сильно переживают за исламских террористов, то ли боятся усиления Турции, то ли и то, и другое вместе. Ведь "мудрую" идею увязать покупку С-400 с истребителями F-35, говорят, горячо поддерживал именно Израиль и лоббировал ее (что несложно было, учитывая родственные связи семейства Трампов).



Первым делом мы посмотрим самолеты - а закупим их, наверное, потом

Главным же на встрече было военно-техническое сотрудничество. Турция явно заинтересована в покупке экспортных версий истребителей Су-35С и Су-30СМ. А также и Су-57Э. При этом, в общем, понятно, что Россия не очень рвется продавать именно последний тип самолета без увязки с предыдущими. Впрочем, и турки вряд ли осилят покупку большой партии именно Су-57. Он обойдется им достаточно дорого, да и машина весьма сложная, куда более оптимальным был бы вариант смешанной партии истребителей. Но, что куда более удивительно, турки интересуются и МиГ-35С в экспортном исполнении. Вряд ли они готовы купить все вышеперечисленные типы, зачем им такой "зоопарк" на вооружении? Возможно, они просто пока не определились с выбором и присматриваются.



К тому же, турки, как дойдет до контракта, будут отчаянно торговаться - денег у них не так много, будут "пробивать" частично-кредитные схемы, им также захочется офсетных сделок (вложения части нашей прибыли от сделки по продаже оружия в их стране), организации сборки или производства ряда узлов. Хоть шин, хоть стремянок, хоть чего-нибудь - туркам нужно загрузить свою военную промышленность после афронта от США по F-35. Также турки не оставляют пока окончательно надежду реанимировать свое участие в программе по выпуску злосчастного "Лайтнинга-2", о чем и заявили уже после возвращения из России. Но, скорее всего, поезд уже ушел окончательно. И заявления турок могут служить прикрытием для уже идущих переговоров с Россией по конкретным контрактам на поставку.



Турки также выразили заинтересованность в покупке систем РЭБ, средств радиотехнических войск ПВО (РЛС) и получению помощи в разработке таких систем. Да, Турция выпускает системы РЭБ своей разработки, но реальные характеристики этих систем сильно далеки от заявляемых. Несмотря на то, что системы, по сути, собраны из западных компонентов. Но в условиях углубляющегося раскола между Турцией и США с ЕС ориентация на западные компоненты в таких системах выглядит недальновидно. Это, конечно, понимают в Анкаре.



Отцепить Турцию от западного поезда, чтобы выжить на троне

И вообще, оценивая деятельность турецкого президента в военной области, можно заметить, что он последовательно пытается вывести офицерский корпус ВС Турции из-под западного влияния, последовательной чисткой рядов от наиболее прозападных кадров. "Главный турок" не потому этим озабочен, что Запад не любит, просто историю Турции и военных переворотов знает хорошо, и не забыл 2016г. Для него это вопрос личного выживания, прежде всего. Он прагматик и большой хитрец (или считает себя таковым). И с ним держать ухо надо востро.



Многих вычистили, как это говорят в нашей армии, "по ОШМ", то есть в ходе сокращений (за последние 10 с чем-то лет ВС Турции сократились в численности чуть менее, чем вдвое, и сокращения продолжаются, правда, с ростом технической оснащенности взамен). Многих - после переворота. Многие так ушли и уходят. Проблема в том, что национально-ориентированные кадры не всегда еще и хорошо подготовленнные и образованные. Но Эрдогану "верные" нужнее, чем "умные". Хотя он понимает, что безграмотными кадрами много не навоюешь, и если с курдами еще все получается, пусть и не без проблем и немалых потерь, то уже куда более обученные и, главное, мотивированные боевики ныне разгромленных "черных" (запрещенного в РФ ИГИЛа), дали туркам прикурить в свое время, и пожгли массу дорогущей и новейшей, по меркам Турции, техники. И не потому, что были так уж хороши, а потому, что турки были плохи. А как получить более грамотных офицеров? Их надо учить или у себя, или на Западе, или же на Востоке. Запад, в данной ситуации, все более и более "токсичен", оттуда приедут люди, способные устроить очередной путч. Остается Восток. Китай далеко, но Россия рядом. Обсуждалось и возможное обучение турецких военнослужащих в российских военных ВУЗах. Пенсии тоже счёт любят



И вообще, Турция в мечтах и планах Эрдогана видится региональной державой, независимой ни от кого. Это, конечно, нереально. Но дистанцирование от НАТО и США, в общем, уже идет. Хотя ни о каком выходе из альянса и речи не ведется, но с такими "мудрыми" шагами Вашингтона и до того дойдет. Вполне вероятно, что "султан" понимает, что американцам не нужны партнеры, а только рабы и сателлиты, и логика развития ситуации может заставить его сделать те шаги, о которых пока никто не хочет говорить открыто. Да и о возможном закрытии баз США в Турции уже идут слухи, вполне может до этого дойти, причем куда быстрее.





Также у Турции есть понимание, что Россия, как один из двух главных центров силы (или, если хотите, марьяж России и Китая) - куда более адекватная "крыша", нежели нынешние США. К нам можно "прислониться" - мы никого "нагибать", "загибать" и "ставить" в различные неудобные позиции не будем, не в нашем это стиле. Иногда, кстати, зря - многие из наших партнеров и союзников этого вполне заслуживают, не будем конкретизировать, кто и за что. А уж про разных там "небратьев" и говорить нечего.



С другой стороны, Большая Игра России на турецком направлении удобна для России. Ведь мы ничего не теряем, если с турками "не выгорит". Жили как-то раньше и без тесного сотрудничества - проживем и далее. Да и полного доверия к Турции и Эрдогану у нас, слава богу, нет, и быть не может. Но союзы и альянсы и прочие формы сотрудничества по расчету и без любви часто бывают прочнее, чем "сердечные соглашения". В целом, конечно, как будет развиваться ситуация - покажет время. Но игра России на турецкой доске точно рассчитана надолго. Президент Эрдоган прибыл в Россию с представительной делегацией. Состав, что называется, внушает: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов Берат Албайрак, министр обороны Хулуси Акар, начальник разведки Хакан Фидан, министр промышленности и развития технологий Мустафа Варанк, глава департамента оборонной промышленности Исмаил Демир, директор по коммуникациям президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калин и ряд других высокопоставленных лиц.Сам состав наглядно показывает, что в первую очередь "султан Реджеп" приехал решать вопросы военно-технического, технического и технологического, а также экономического сотрудничества, но и политические вопросы тоже. Многие ожидали, что вовремя завершившийся, прямо к визиту, который был подгадан к открытию авиасалона МАКС в Жуковском, разгром "Латаминского выступа" в Сирии, станет одной из главных тем. Он, и дальнейшая судьба Идлиба, или, как его называют боевики и им сочувствующие, "Большого Идлиба". Так они зовут сам Идлиб, который полностью был под "зелеными" бандитами, и небольшие территории провинций Алеппо, Хама и Латакия, которые к нему примыкают. Впрочем, в Хаме теперь "зеленой чумы" нет, всех вышибли, и Идлиб теперь нельзя называть территорией, полностью находящейся под боевиками.Различные, скажем так, сочувствующие террористам горячо и в красках живописали про то, какими сложными будут переговоры именно потому, что Эрдоган будет отчаянно торговаться за судьбу "зеленого пятна" на сирийской карте. Или даже будет угрожать Путину или ультиматум ему привезет. Как известно, Путину все регулярно привозят "черную метку", об этом любой украинской новостной сайт знает - Путин только не знает.Но на деле, как и предполагалось, Эрдоган, безусловно, поторговался за темпы и масштабы сокращения вышеупомянутого "пятна", как и населяющих его террористов, но не был склонен придавать этому слишком уж большое значение. На итоговом брифинге он с пониманием воспринял речь своего российского коллеги о необходимости очищения Идлиба от террористов. В ответ российский лидер заявил, что понимает нужды Турции в обеспечении ее безопасности и положительно относится к созданию "зоны безопасности" вдоль границы - на территориях, занятых курдскими формированиями.То есть, по сути, Эрдоган, понимая, что головы бородачей из бандгруппировок Россия и так заберет, с удовольствием сменял этот уже, практически, списанный им "актив" на головы "горячо любимых" курдов. Это если образно. К тому же, курды из SDF, даже несмотря на вывод значительной части сил США из Сирии, продолжают сохранять проамериканскую ориентацию, пусть она и не так крепка как прежде (многие в SDF, особенно арабы, уже начинают посматривать в сторону правительства), и начинают смотреть в сторону Дамаска и Хмеймима только тогда, когда слышат турецкую речь и видят турецкую технику. Стало быть, с чего нам их жалеть? Вот когда их в очередной раз отлупят при явном попустительстве Вашингтона - вот тогда можно будет и вмешаться.Причем этот "обмен" был воспринят информресурсами боевиков как предательство. Эрдогана и так склоняют по-всякому, после проигрыша "Латаминской битвы", мол, не защитил, а был нам как отец родной. Продался, понимаете ли, Москве, за банку варенья. А теперь и вовсе пишут, как им отвратительно зрелище Эрдогана и Путина, кушающих "Коровку из Кореновки" на авиасалоне и обсуждающих продажу Турции истребителей и прочей военной техники. Самое любопытное, что такое же отношение и в Израиле. То ли там так сильно переживают за исламских террористов, то ли боятся усиления Турции, то ли и то, и другое вместе. Ведь "мудрую" идею увязать покупку С-400 с истребителями F-35, говорят, горячо поддерживал именно Израиль и лоббировал ее (что несложно было, учитывая родственные связи семейства Трампов).Главным же на встрече было военно-техническое сотрудничество. Турция явно заинтересована в покупке экспортных версий истребителей Су-35С и Су-30СМ. А также и Су-57Э. При этом, в общем, понятно, что Россия не очень рвется продавать именно последний тип самолета без увязки с предыдущими. Впрочем, и турки вряд ли осилят покупку большой партии именно Су-57. Он обойдется им достаточно дорого, да и машина весьма сложная, куда более оптимальным был бы вариант смешанной партии истребителей. Но, что куда более удивительно, турки интересуются и МиГ-35С в экспортном исполнении. Вряд ли они готовы купить все вышеперечисленные типы, зачем им такой "зоопарк" на вооружении? Возможно, они просто пока не определились с выбором и присматриваются.К тому же, турки, как дойдет до контракта, будут отчаянно торговаться - денег у них не так много, будут "пробивать" частично-кредитные схемы, им также захочется офсетных сделок (вложения части нашей прибыли от сделки по продаже оружия в их стране), организации сборки или производства ряда узлов. Хоть шин, хоть стремянок, хоть чего-нибудь - туркам нужно загрузить свою военную промышленность после афронта от США по F-35. Также турки не оставляют пока окончательно надежду реанимировать свое участие в программе по выпуску злосчастного "Лайтнинга-2", о чем и заявили уже после возвращения из России. Но, скорее всего, поезд уже ушел окончательно. И заявления турок могут служить прикрытием для уже идущих переговоров с Россией по конкретным контрактам на поставку.Турки также выразили заинтересованность в покупке систем РЭБ, средств радиотехнических войск ПВО (РЛС) и получению помощи в разработке таких систем. Да, Турция выпускает системы РЭБ своей разработки, но реальные характеристики этих систем сильно далеки от заявляемых. Несмотря на то, что системы, по сути, собраны из западных компонентов. Но в условиях углубляющегося раскола между Турцией и США с ЕС ориентация на западные компоненты в таких системах выглядит недальновидно. Это, конечно, понимают в Анкаре.И вообще, оценивая деятельность турецкого президента в военной области, можно заметить, что он последовательно пытается вывести офицерский корпус ВС Турции из-под западного влияния, последовательной чисткой рядов от наиболее прозападных кадров. "Главный турок" не потому этим озабочен, что Запад не любит, просто историю Турции и военных переворотов знает хорошо, и не забыл 2016г. Для него это вопрос личного выживания, прежде всего. Он прагматик и большой хитрец (или считает себя таковым). И с ним держать ухо надо востро.Многих вычистили, как это говорят в нашей армии, "по ОШМ", то есть в ходе сокращений (за последние 10 с чем-то лет ВС Турции сократились в численности чуть менее, чем вдвое, и сокращения продолжаются, правда, с ростом технической оснащенности взамен). Многих - после переворота. Многие так ушли и уходят. Проблема в том, что национально-ориентированные кадры не всегда еще и хорошо подготовленнные и образованные. Но Эрдогану "верные" нужнее, чем "умные". Хотя он понимает, что безграмотными кадрами много не навоюешь, и если с курдами еще все получается, пусть и не без проблем и немалых потерь, то уже куда более обученные и, главное, мотивированные боевики ныне разгромленных "черных" (запрещенного в РФ ИГИЛа), дали туркам прикурить в свое время, и пожгли массу дорогущей и новейшей, по меркам Турции, техники. И не потому, что были так уж хороши, а потому, что турки были плохи. А как получить более грамотных офицеров? Их надо учить или у себя, или на Западе, или же на Востоке. Запад, в данной ситуации, все более и более "токсичен", оттуда приедут люди, способные устроить очередной путч. Остается Восток. Китай далеко, но Россия рядом. Обсуждалось и возможное обучение турецких военнослужащих в российских военных ВУЗах.И вообще, Турция в мечтах и планах Эрдогана видится региональной державой, независимой ни от кого. Это, конечно, нереально. Но дистанцирование от НАТО и США, в общем, уже идет. Хотя ни о каком выходе из альянса и речи не ведется, но с такими "мудрыми" шагами Вашингтона и до того дойдет. Вполне вероятно, что "султан" понимает, что американцам не нужны партнеры, а только рабы и сателлиты, и логика развития ситуации может заставить его сделать те шаги, о которых пока никто не хочет говорить открыто. Да и о возможном закрытии баз США в Турции уже идут слухи, вполне может до этого дойти, причем куда быстрее.Также у Турции есть понимание, что Россия, как один из двух главных центров силы (или, если хотите, марьяж России и Китая) - куда более адекватная "крыша", нежели нынешние США. К нам можно "прислониться" - мы никого "нагибать", "загибать" и "ставить" в различные неудобные позиции не будем, не в нашем это стиле. Иногда, кстати, зря - многие из наших партнеров и союзников этого вполне заслуживают, не будем конкретизировать, кто и за что. А уж про разных там "небратьев" и говорить нечего.С другой стороны, Большая Игра России на турецком направлении удобна для России. Ведь мы ничего не теряем, если с турками "не выгорит". Жили как-то раньше и без тесного сотрудничества - проживем и далее. Да и полного доверия к Турции и Эрдогану у нас, слава богу, нет, и быть не может. Но союзы и альянсы и прочие формы сотрудничества по расчету и без любви часто бывают прочнее, чем "сердечные соглашения". В целом, конечно, как будет развиваться ситуация - покажет время. Но игра России на турецкой доске точно рассчитана надолго. Я.Вяткин, специально для "Военного Обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





7 Источник Похожие новости Норвегия и международные перевозчики сомневаются в Северном морском пути Бюджет с секретом. Зачем он России? Записки Колорадского таракана. Высший пилотаж: России нет, не видно и санитаров… Плохое предзнаменование для НАТО. Скрытая сторона инфракрасной малозаметности «Охотника-Б» Робот Федя как объединительная сила для россиян Françafrique по-русски или стратегия России на постсоветском пространстве Новости партнеров