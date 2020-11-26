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Турецкая оппозиция намерена устроить переворот против Эрдогана

26 ноября 2020, 10:40  •  29 • Политика
Реджеп Эрдоган. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Главу государства обвинили в ссоре со всеми соседями и разрушении страны
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвергает страну серьезнейшим проблемам, которые дают о себе знать со дня его пребывания на посту главы государства. Такое заявление сделали на прошедшей в Анкаре пресс-конференции лидер фракции "Хорошая партия" Мераль Акшенер и глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
По словам политиков, действующий государственный режим не имеет никакого отношения к демократии. Глава Турции испытывает враждебность ко всем группам, которые не служат ему. При этом действия Эрдогана грозят всей стране финансовым крахом.
Оппозиционеры заявили, что президент взял под контроль все госинституты, включая судебную власть. Благодаря этому рычагу он может избавляться от своих давних соперников на политическом поле, представителей СМИ и даже простых людей.
В ходе конференции лидеры фракций выступили с призывом ко всем оппозиционерам объединиться для разработки и принятия новой конституции Турции, возвращения к парламентской форме правления и проведения досрочных выборов. Также Акшенер и Кылычдароглу выступили за восстановление нормального взаимодействия Анкары со всеми государствами, особенно соседними, передает SANA.
Напомним, Кырычдароглу выступал ответчиком в суде по делу, инициированному самим Эрдоганом, за оскорбление чести и достоинства президента Турции. Глава республиканцев позволил себе резкую критику в адрес лидера государства. Впоследствии иск был отозван.

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