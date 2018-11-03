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Турецкая многоходовочка: Как Анкара зарабатывает на кризисе отношений США и Ирана

03 ноября 2018, 22:24  •  53 • В мире
Противоречия между Вашингтоном и Тегераном помогают турецким политикам реализовывать свои геополитические амбиции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте иранских энергоносителей
Автор:
Тер-Газарян Арам
Турции удалось пролоббировать в США возможность официально торговать с Ираном в обход санкций, наложенных администрацией Дональда Трампа. Одновременно президент США заявил о намерении подписать с Ираном настолько эффективный договор об ограничении производства ядерного оружия, что у Исламской республики не будет даже теоретической возможности создания оружия массового поражения. Ну а пока этого не произошло, с 5 ноября вступят в силу новые американские санкции против Тегерана, которые будут действовать до момента заключения соглашения с США.
Оба события произошли на фоне только что начавшейся совместной военной операции Турции и США в сирийском Манбидже – городе, который был освобожден от террористов курдскими повстанцами. Получается, что страной, которая выигрывает в этой ситуации, оказалась только Турция. Анкаре разрешили стать единственным каналом торговли Ирана с внешним миром, а это нефть, газ, руда и продукты. Кроме того, турецкие военные получили уникальную возможность под прикрытием своих американских союзников по НАТО выбить из стратегически важного Манбиджа курдских повстанцев.

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