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Турецкая экспансия увязла в украинском болоте

20 февраля 2021, 07:35  •  48 • Украина

В последнее время украинские СМИ бодро рапортовали об углублении и расширении военно-технического сотрудничества Украины с Турцией.

Однако практически одновременно пришли две свежих новости, которые позволяют говорить о том, что реальная картина далека от радужной, пишет украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

Во-первых, как сообщило ИА «Оборонно-промышленный курьер», источник в правительстве заявил о невозможности создания на Украине совместного предприятия для производства турецких беспилотников Bayraktar. Как пояснил источник, согласно законодательству Украина в таком СП должна иметь 50% + 1 акцию, но Турцию это не устраивает. Она хочет иметь в СП больше 50%.


Можно предположить, что турки были бы не против получить на льготных условиях землю в аренду, воспользоваться украинской дешевой рабочей силой, однако не спешат делиться технологиями, а тем более локализировать производство.

И думается, что ныне они могут получить желаемое — после войны в Карабахе за их беспилотниками стоит очередь: о заинтересованности заявили Болгария и Сербия. В то же время у нас особого выбора нет: никто, кроме производителя Bayraktar, не заявлял о готовности продавать Украине ударные машины — ни Китай, ни Израиль, ни США.

Напомним, что сегодня на вооружении Воздушных Сил Украины стоит шесть средних ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 и объявлено о подписании контрактов на покупку еще 30. А командующий ВМСУ Алексей Неижпапа говорит, что моряки получат до конца года как минимум один комплекс (три аппарата).

Впрочем, даже уже поставленные беспилотники ныне пока не нашли места в украинской армии — по неофициальным данным, около трети летно-технического состава, прошедшего обучение в Турции за государственный счет, ныне уволилось из ВСУ.

Во-вторых, не очень обнадеживающие для Украины новости приходят и о другом совместном проекте — строительстве серии корветов типа Ada. Еще даже не подписан контракт (ожидается в апреле 2021 года с николаевским заводом «Океан»), а уже озвучиваются другие ключевые условия соглашения. Как сообщила компания Defense Express со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины, головной корабль серии не будет строиться полностью в Турции, как это планировалось ранее. Теперь планируется, что турецкая компания построит только корпус на своих мощностях, а доводить до ума «начинкой» его будут уже в Николаеве, хоть и с участием турецких специалистов.

Но подобный подход может похоронить проект. Ведь главная изюминка совместного с турками проекта была в том, что турецкая сторона обеспечивает не только строительство, но и оснащение боевого корабля всеми системами вооружения и электроники (в том числе БИУС). Теперь же, судя по всему, на выходе будет некий гибрид с турецким корпусом и двигателем — и украинскими системами вооружения. Причем заявлено, что все остальные корветы серии должны идти уже с украинскими турбинами от «Зоря-Машпроект», однако совершенно непонятно идут ли ныне работы по доработке турецкого проекта — ведь это немалый и недешевый кусок работы.

Но самое главное — готовых решений в области оснащения радиоэлектронным и навигационным оборудованием у Украины просто нет. Как и нет вооружения — от слова «совсем». Эпопея с парой американских «Айлендов» с древними пушками советского производства тому яркое подтверждение. Правда, после обоснованной критики украинские адмиралы обещают купить для них американские пушки посовременнее, но говорить об этом как о свершившемся факте пока рано.

Мало того, даже не начав работы по корветам типа Ada, украинские военные уже говорят о том, что хотят ввести в строй и недостроенный корвет проекта 58250 «Владимир Великий». Хотя при этом снова ничего не говорится о вооружении, а ведь на момент закладки корпуса планировалась закупка иностранных образцов. Речь шла о пушках ОТО Melara 76/62 Super Rapid и артиллерийском комплексе малого калибра 35-мм GDM-008 Millenium.

И ни тогда, ни сейчас нет ясности с тем, чьего производства будет ракетное вооружение — ведь без ЗРК ближнего действия и противокорабельных ракет корвет просто теряет всякий смысл. Были попытки купить в Швеции ПКР RBS-15, но Стокгольм отказал в поставках. Всплывала информация о том, что Франция в рамках проекта готова поставить Exocet MM40 Block3 и ЗРК ASTER 15. Однако ни о каком сотрудничестве в этом направлении с французскими фирмами на сегодня информации нет.

В конце концов, эксперт приходит к весьма печальному выводу, что делиться технологиями с «незалежной» никто не спешит, причем в основе этого как экономические причины (в стране банально нет денег), так и боязнь того, что они могут попасть не в те руки — китайцев или россиян.

Политконсультант Игорь Димитриев, комментируя эти новости, назвал Украину «заговоренным местом».

«В общем, турецкая экспансия завязла в украинском болоте. Заговоренное место эта Украина! Кто туда не макнется добудет только неприятности», — написал он в своем Telegram-канале.

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