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Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов на севере Сирии

29 октября 2018, 09:09  •  51 • Политика
Удары были нанесены по укреплениям отрядов народной самообороны в городе Кобани.
Турецкая артиллерия нанесла массированный удар по курдским отрядам народной самообороны в сирийском городе Айн-эль-Араб, который также называют Кобани.
Курдские укрепления в этом городе на восточном берегу Евфрата расположены на стратегически важной высоте, с которой просматривается граница с Турцией. В Анкаре считают курдские отряды народной самообороны связанными с «Рабочей партией Курдистана», которая в Турции признана террористической организацией.
При этом отряды самообороны являются силовым крылом Сирийских демократических сил, которые при поддержке США контролируют весь северо-восток Сирии.
Напомним, в начале 2018 года турецкие войска совместно с боевиками «Сирийской свободной армии» выбили курдские отряды самообороны из Африна и взяли его под свой контроль.

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