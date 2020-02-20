Турецкая армия поддержала наступление боевиков в Идлибе • 99 • Аналитика

В среду Реджеп Эрдоган выступил с предупреждением, что в сирийской провинции Идлиб в любой момент может начаться операция вооруженных сил Турции. Сообщившее об этом турецкое агентство «Анадолу» процитировало главное требование Эрдогана: «Силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации».



Некоторое время назад стало известно, что сирийские боевики при поддержке турецкого спецназа атаковали САА в районе населённого пункта Найраб. Сирийские войска отразили первый натиск противника, однако тот, перегруппировавшись, пошёл в новое наступление. На данный момент часть Найраба перешла под контроль боевиков.







На этом фоне стоит поговорить о том, есть ли у турецкой армии, а точнее непосредственно у Эрдогана, слабые места в Сирии.



Аргумент против оппозиции

Многие эксперты расценили это заявления и шаги турецкого лидера, как проявление его неоосманской политики. Дело в том, что своё ультимативное заявление Эрдоган сделал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).



Костяк этой консервативной партии пронизан неоосманскими настроениями, подразумевающими возрождение политического влияния Турции на территориях, ранее входивших в её имперские владения. Этот политикум сейчас часто вспоминает обет, который на последней встрече дали члены парламента Османской империи.



Они поклялись во что бы то ни стало вернуть утерянные империей земли. В этом перечне есть и северо-западные провинции современной Сирии, частично контролируемые сегодня турецкими военными. В Анкаре это обстоятельство расценили, как начало выполнения президентом Эрдоганом обета последних османских депутатов.



Оживил тему и сам турецкий лидер. Недавно он раскритиковал оппозицию, требующую завершить военную вылазку в Сирию и начать прямые переговоры с Асадом. Эрдоган тогда прямо сослался на обет османов и призвал нацию консолидироваться для его выполнения.



Трамп обещает поддержку

На фоне захлестнувшей Турцию патриотической риторики обращает на себя внимание тот факт, что перед своим заявлением в парламенте Реджеп Эрдоган пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал турецкому коллеге поддержку.



«Стороны в ходе разговора согласились, что атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы, и обменялись мнениями о том, каким образом нужно закончить с этим кризисом», – отметила в сообщении для СМИ администрация Эрдогана.



Меж тем, когда в прошлом октябре турецкий лидер затеял военную операцию в курдских районах Сирии, американцы не стали помогать Эрдогану в его трансграничной операции, и Турция поумерила свои аппетиты. Почему же на этот раз Трамп и Эрдоган договорились?



Ответ можно найти в реплике Постпреда России при ООН Василия Небензи, прозвучавшей на заседании Совете Безопасности. Постпред посоветовал американцам прекратить поддержку боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).



Сославшись на выступление представителя США Джеймса Джеффри, заявившего, что с этой группировкой «вроде как можно договариваться», Небензя напомнил позицию России. Она не позволит «обеспечить политическое прикрытие террористам и заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры».



Высокопоставленный российский дипломат, по сути, подтвердил то, о чём давно говорят эксперты: боевиков в Идлибе американцы снабжают деньгами и оружием, обеспечивают им информационную и политическую поддержку. Эрдоган тоже это знает, потому и позвонил Трампу, чтобы не нарваться в Сирии на интересы Соединённых Штатов.







Турецкая армия со своей политикой

Есть и другая заинтересованная сторона в этой теме – турецкая армия. Зачищенная после попытки переворота 2016 года, она мало в чём изменилась. Десятилетия, когда армия Турции была государством в государстве, не прошли для страны даром.



Ведь вся политическая экстерриториальность турецких военных формировалась в американских академиях и натовских штабах. Сегодня на место уволенных Эрдоганом генералов и офицеров, скомпрометировавших себя переворотом, пришли другие люди, выпестованные теми же западными центрами.



Не исключено, что из-за их противодействия Реджеп Эрдоган не смог выполнить своё обещание – отделить в Идлибе умеренную оппозицию от террористов и удалить боевиков из провинции. Вместо этого «Хайат Тахрир Аш-Шам» разрослась и стала контролировать почти всю зону деэскалации.



Ренессанс террористической группировки возник на деньгах и оружии, попавших в Идлиб через турецкую территорию. Может быть, кто-то и думает, что такой объём средств и грузов перевезли обычные контрабандисты, только вот без участия турецких военных, контролирующих приграничье, это никак не обошлось.



У военных Турции есть в Сирии своя, отличная от Эрдогана политика, о чём свидетельствует недавняя передислокация в Идлиб комплекса системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral. Это турецкая разработка подобная нашей «Красухе». По оценкам экспертов, она может здорово потрепать нервы российским пилотам из Хмеймима.



Получается, турецкие военные передислоцировали Koral для сдерживания российских ВКС. Тогда это больше соответствует позиции Вашингтона, чем Анкары. Ведь буквально на днях Реджеп Эрдоган в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб заявил турецким журналистам: «Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы».



Похожей позиции придерживается и турецкий МИД. «Турция усилит контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе,– заявил в четверг в интервью телеканалу TRT министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Турецкие военные должны теперь услышать и своего президента, и мнение внешнеполитического ведомства. Скорее всего, их поправят. Министр Чавушоглу сказал телеканалу, что теперь контакты между Турцией и Россией усилятся. «Возможно, состоится встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина». Анкара не хочет осложнять наши двусторонние отношения из-за сирийского Идлиба. Но если она и состоится, то теперь уже в сегодняшних реалиях: турецкие войска поддерживают наступление боевиков, задействован турецкий спецназ, турецкая армия открыто выступила против САА в Идлибе. В среду Реджеп Эрдоган выступил с предупреждением, что в сирийской провинции Идлиб в любой момент может начаться операция вооруженных сил Турции. Сообщившее об этом турецкое агентство «Анадолу» процитировало главное требование Эрдогана: «Силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации».Некоторое время назад стало известно, что сирийские боевики при поддержке турецкого спецназа атаковали САА в районе населённого пункта Найраб. Сирийские войска отразили первый натиск противника, однако тот, перегруппировавшись, пошёл в новое наступление. На данный момент часть Найраба перешла под контроль боевиков.На этом фоне стоит поговорить о том, есть ли у турецкой армии, а точнее непосредственно у Эрдогана, слабые места в Сирии.Многие эксперты расценили это заявления и шаги турецкого лидера, как проявление его неоосманской политики. Дело в том, что своё ультимативное заявление Эрдоган сделал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).Костяк этой консервативной партии пронизан неоосманскими настроениями, подразумевающими возрождение политического влияния Турции на территориях, ранее входивших в её имперские владения. Этот политикум сейчас часто вспоминает обет, который на последней встрече дали члены парламента Османской империи.Они поклялись во что бы то ни стало вернуть утерянные империей земли. В этом перечне есть и северо-западные провинции современной Сирии, частично контролируемые сегодня турецкими военными. В Анкаре это обстоятельство расценили, как начало выполнения президентом Эрдоганом обета последних османских депутатов.Оживил тему и сам турецкий лидер. Недавно он раскритиковал оппозицию, требующую завершить военную вылазку в Сирию и начать прямые переговоры с Асадом. Эрдоган тогда прямо сослался на обет османов и призвал нацию консолидироваться для его выполнения.На фоне захлестнувшей Турцию патриотической риторики обращает на себя внимание тот факт, что перед своим заявлением в парламенте Реджеп Эрдоган пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал турецкому коллеге поддержку.«Стороны в ходе разговора согласились, что атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы, и обменялись мнениями о том, каким образом нужно закончить с этим кризисом», – отметила в сообщении для СМИ администрация Эрдогана.Меж тем, когда в прошлом октябре турецкий лидер затеял военную операцию в курдских районах Сирии, американцы не стали помогать Эрдогану в его трансграничной операции, и Турция поумерила свои аппетиты. Почему же на этот раз Трамп и Эрдоган договорились?Ответ можно найти в реплике Постпреда России при ООН Василия Небензи, прозвучавшей на заседании Совете Безопасности. Постпред посоветовал американцам прекратить поддержку боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).Сославшись на выступление представителя США Джеймса Джеффри, заявившего, что с этой группировкой «вроде как можно договариваться», Небензя напомнил позицию России. Она не позволит «обеспечить политическое прикрытие террористам и заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры».Высокопоставленный российский дипломат, по сути, подтвердил то, о чём давно говорят эксперты: боевиков в Идлибе американцы снабжают деньгами и оружием, обеспечивают им информационную и политическую поддержку. Эрдоган тоже это знает, потому и позвонил Трампу, чтобы не нарваться в Сирии на интересы Соединённых Штатов.Есть и другая заинтересованная сторона в этой теме – турецкая армия. Зачищенная после попытки переворота 2016 года, она мало в чём изменилась. Десятилетия, когда армия Турции была государством в государстве, не прошли для страны даром.Ведь вся политическая экстерриториальность турецких военных формировалась в американских академиях и натовских штабах. Сегодня на место уволенных Эрдоганом генералов и офицеров, скомпрометировавших себя переворотом, пришли другие люди, выпестованные теми же западными центрами.Не исключено, что из-за их противодействия Реджеп Эрдоган не смог выполнить своё обещание – отделить в Идлибе умеренную оппозицию от террористов и удалить боевиков из провинции. Вместо этого «Хайат Тахрир Аш-Шам» разрослась и стала контролировать почти всю зону деэскалации.Ренессанс террористической группировки возник на деньгах и оружии, попавших в Идлиб через турецкую территорию. Может быть, кто-то и думает, что такой объём средств и грузов перевезли обычные контрабандисты, только вот без участия турецких военных, контролирующих приграничье, это никак не обошлось.У военных Турции есть в Сирии своя, отличная от Эрдогана политика, о чём свидетельствует недавняя передислокация в Идлиб комплекса системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral. Это турецкая разработка подобная нашей «Красухе». По оценкам экспертов, она может здорово потрепать нервы российским пилотам из Хмеймима.Получается, турецкие военные передислоцировали Koral для сдерживания российских ВКС. Тогда это больше соответствует позиции Вашингтона, чем Анкары. Ведь буквально на днях Реджеп Эрдоган в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб заявил турецким журналистам: «Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы».Похожей позиции придерживается и турецкий МИД. «Турция усилит контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе,– заявил в четверг в интервью телеканалу TRT министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Турецкие военные должны теперь услышать и своего президента, и мнение внешнеполитического ведомства. Скорее всего, их поправят. Министр Чавушоглу сказал телеканалу, что теперь контакты между Турцией и Россией усилятся. «Возможно, состоится встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина». Анкара не хочет осложнять наши двусторонние отношения из-за сирийского Идлиба. Но если она и состоится, то теперь уже в сегодняшних реалиях: турецкие войска поддерживают наступление боевиков, задействован турецкий спецназ, турецкая армия открыто выступила против САА в Идлибе. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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