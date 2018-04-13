Турчинов упрекнул Германию и Францию за сотрудничество с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал международных партнёров страны, в частности Германию и Францию, избегать двойных стандартов в политике. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Я ещё раз обращаюсь к нашим партнёрам, которые присутствуют в этом зале: санкции — это не подарок для Украины, это не уступки Украине, это наша совместная с вами безопасность, это элементарные меры, чтобы сдерживать агрессора, и двойных стандартов в этом вопросе быть не может», — заявил он в ходе Киевского форума по безопасности.

По его словам, Франция и Германия продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на санкции.

Ранее стало известно, что СНБО Украины на следующей неделе введёт санкции против России по аналогии с США.

4 апреля бизнес-структуры Германии выступили за отмену санкций против России.