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Турчинов: украинские власти подготавливают дороги для российских танков

10 декабря 2021, 16:55  •  193 • Украина

Экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчино возмущён, что при страдающей обороноспособности, отсутствии финансирования ВСУ, действующие власти безответственно расходуют десятки миллиардов бюджетных средств на строительство современных дорог для «российских танков».

Турчинов раскритиковал действующие власти в эфире телеканала «Прямой».

«В Кабмине заявили, что у них есть перевыполнение бюджета. Это хорошо, но есть агрессия, а куда пошли деньги? Более 20 миллиардов снова потратили на строительство дорог, а не на строительство оборонительных рубежей, не на повышение зарплат военнослужащим. Министр обороны говорит: «Желательно повысить на 10 тыс., ну или на 13, но денег на это нет». Для кого вы строите дороги, для русских танков? Это что, ответственное отношение к защите своей страны?» — возмутился «кровавый пастор».

Турчинов также указал, что власти допустили в стране дефицит нефтепродуктов из-за сокращения поставок из Белоруссии, которые, по его словам, «очень нужны фронту».

«Вы можете спросить солдат не только на передовой, но и в тылу, есть ли какие-либо угрозы? Они ответят: "У нас нет топлива!” Топлива нет в тех объемах, которые необходимы даже не для боевых задач, а для повседневных»,— пожаловался он.

Напомним, Украина превращается в боевой кулак Запада, направленный на Россию. В любой момент кураторы из Вашингтона или Брюсселя могут начать руками ВСУ масштабную провокацию в Донбассе с угрозой мирному населению.

В МИД РФ неоднократно подчёркивали, что на фоне истерии о «вторжении» России, Украина готовится к силовому захвату Донбасса. Глава ведомства Сергей Лавров констатировал, что Киев становится в своих агрессивных действиях всё более наглым.

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