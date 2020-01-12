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Турчинов требует наказать Россию за сбитый в Иране самолёт и "ракетный удар"

12 января 2020, 13:09  •  73 • Политика
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов потребовал наказать Россию за сбитый в Иране самолёт и за возможную причастность к "подготовке ракетного удара". Впрочем, никаких доказательств он не предоставил.
Ответственность за сбитый украинский самолёт в Иране несёт Россия. С таким абсурдным заявлением выступил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
Политик потребовал созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться задача по обеспечению проведения непредвзятого расследования авиакатастрофы. Он также призывает привлечь к ответственности не только Тегеран, но и Москву, которая якобы поддерживает терроризм и "нарушает международные санкции", поставляя Ирану смертоносное оружие.
"Готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января", - заявил он, не предоставив никаких доказательств.
Риторика Турчинова сильно напоминает высказывания Петра Порошенко, который ранее потребовал не допускать РФ к расследованию крушения.
Напомним, на борту самолёта Boeing компании "МАУ" находились 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 января авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе.
11 января Тегеран официально признал, что лайнер был сбит по ошибке (западные СМИ утверждают, что был задействован комплекс "Тор"). Как подчеркнул президент Ирана Хасан Рухани, все виновные будут привлечены к ответственности.
Фото: Александр Турчинов/Facebook

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