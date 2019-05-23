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Турчинов сообщил о ракетных испытаниях на юге Украины

23 мая 2019, 16:39  •  32 • Украина
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов рассказал о ракетных испытаниях на юге страны.
 
@oleksandr.turchynov Facebook
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинские военные провели очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха-М» и «Ольха-Р» в Одесской области. 

«Продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса «Ольха». Сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности «Ольха-М» и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р», — сообщил он.

По его словам, до конца недели также должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса «Нептун».

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что страна владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км. Он отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.

Военный эксперт, бывший начальник Зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с Nation News прокомментировал заявление Порошенко.

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