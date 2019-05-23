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Турчинов сообщил о ракетных испытаниях на юге Украины
23 мая 2019, 16:39 • 32 • Украина
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов рассказал о ракетных испытаниях на юге страны.
@oleksandr.turchynov Facebook
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, украинские военные провели очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха-М» и «Ольха-Р» в Одесской области.
«Продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса «Ольха». Сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности «Ольха-М» и ракет с кассетной боевой частью «Ольха-Р», — сообщил он.
По его словам, до конца недели также должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса «Нептун».
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что страна владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км. Он отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в дальнейшем уметь применять это оружие.
Военный эксперт, бывший начальник Зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с Nation News прокомментировал заявление Порошенко.
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