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Турчинов сообщил о подготовке СНБО новых санкций из-за выборов в Донбассе
15 ноября 2018, 13:39 • 63 • Украина
Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новые санкции из-за выборов, прошедших в самопровозглашённых ДНР И ЛНР. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.
РИА Новости
«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом безопасности и обороны, готовят предложения кабинет министров, Служба безопасности», — цитирует его УНИАН.
Турчинов выразил уверенность в том, что «это будет мощный пакет разноплановых санкций».
Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают выборы в ДНР и ЛНР. Американский дипломат также подчеркнула, что Вашингтон продолжит «вводить санкции против России, связанные с Украиной».
Выборы глав и депутатов в ЛНР и ДНР состоялись 11 ноября.
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