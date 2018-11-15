Турчинов сообщил о подготовке СНБО новых санкций из-за выборов в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новые санкции из-за выборов, прошедших в самопровозглашённых ДНР И ЛНР. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом безопасности и обороны, готовят предложения кабинет министров, Служба безопасности», — цитирует его УНИАН.

Турчинов выразил уверенность в том, что «это будет мощный пакет разноплановых санкций».

Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают выборы в ДНР и ЛНР. Американский дипломат также подчеркнула, что Вашингтон продолжит «вводить санкции против России, связанные с Украиной».

Выборы глав и депутатов в ЛНР и ДНР состоялись 11 ноября.