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Турчинов сообщил о подготовке СНБО новых санкций из-за выборов в Донбассе

15 ноября 2018, 13:39  •  63 • Украина
Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новые санкции из-за выборов, прошедших в самопровозглашённых ДНР И ЛНР. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.
 
РИА Новости
 

«Сейчас готовится новый пакет санкций Советом безопасности и обороны, готовят предложения кабинет министров, Служба безопасности», — цитирует его УНИАН.

Турчинов выразил уверенность в том, что «это будет мощный пакет разноплановых санкций».

Ранее представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают выборы в ДНР и ЛНР. Американский дипломат также подчеркнула, что Вашингтон продолжит «вводить санкции против России, связанные с Украиной». 

Выборы глав и депутатов в ЛНР и ДНР состоялись 11 ноября.

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